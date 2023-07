Vor Kinopremiere: KI lässt Johnny Cash „Barbie Girl“ singen

In diesem Jahr jährt sich der Todestag von Johnny Cash, der am 12. September 2003 verstorben ist, zum 20. Mal. Bereits sechs Jahre zuvor hatte Aquas „Barbie Girl“ den ersten Platz der Single Charts erobert. Anlässlich des Kinostarts des neuen „Barbie“ Films am 20. Juli ist der Song aktuell wieder in aller Munde, und seit Ende letzter Woche geht auf Youtube ein KI-generiertes Johnny-Cash-Cover des Songs viral. In dem kurzen Video wird deutlich, wie täuschend echt die Stimmenimitation von Johnny Cash ist.

Amüsanterweise beginnt die KI das Video allerdings mit den Worten: „Hallo, ich bin nicht Johnny Cash“.

500.000 Aufrufe nach 4 Tagen

Zur Melodie vom Cash-Klassiker „Folsom Prison Blues“ singt die KI-geklonte Stimme des Country-Sängers anschließend den Songtext von Aquas „Barbie Girl“, gefolgt von „Wannabe“ von den Spice Girls und „Party In the U.S.A.“ von Miley Cyrus. Innerhalb von nur vier Tagen wurde das Video über 500.000 Mal aufgerufen. Der Youtube-Kanal „There I Ruined It“, der das KI-Johnny-Cash-Cover erstellt hat, hat durch die Präsentation von Popsongs mit KI-generierten Stimmen, die legendäre Sänger imitieren, an Popularität gewonnen.

So entstand das Johnny-Cash-Cover

In einem Interview mit Business Insider gab Dustin Ballard, der Gründer von „There I Ruined It“, Einblicke in seine Arbeit. Er nehme den Gesang zunächst mit seiner eigenen Stimme auf, um den gewünschten Sänger bestmöglich imitieren zu können. Ein KI-Stimmenmodell, das anhand von Gesangsschnipseln des Originalkünstlers trainiert wurde, verwandle anschließend seine Stimme in die des Künstlers. Um die Illusion zu verstärken, dass es sich um einen echten Song aus dem Katalog des Künstlers handelt, habe er nicht die Originalmusik von „Barbie Girl“, sondern Cashs eigenen Song „Folsom Prison Blues“ verwendet.

Das Johnny-Cash-Cover ist eines von vielen, die bisher auf dem Youtube-Kanal „There I Ruined It“ gepostet wurden. Anwälte, die auf Musik- und Urheberrecht spezialisiert sind, äußerten bereits Bedenken gegenüber KI-generierten Neuinterpretationen von Songs, die im Internet viral gehen. Um die Interessen der Künstler zu schützen, wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen.

Momentan stecken wir allerdings noch in den Anfängen dieser Entwicklung. Die meisten KI-Coversongs haben lediglich einen unterhaltenden Charakter.

