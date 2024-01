Podcast Artikel merken

Knappe Budgets und große Wünsche: So meistern Agenturen ihr Business 2024

Der Kunde will ein Schloss, zahlt aber nur für ein Hütte? Der Agenturmarkt bleibt auch 2024 angespannt: Smarketer-Group-CEO David Gabriel gibt Tipps, was Agenturen in diesem Jahr erfolgreich machen kann.