KPMG-Bericht: Bitcoin könnte zur Reduzierung von Treibhausgasen beitragen

Wie die Wirtschaftsprüfer:innen von KPMG in einem neuen Bericht behaupten, müsste der Ruf der Kryptowährung Bitcoin in Sachen Umweltschutz nicht so schlecht sein, wie er es derzeit ist. Eines der Argumente: Durch die extreme Konkurrenz im Bitcoin-Mining entsteht starker Bedarf nach billigem Strom – wodurch Energiegewinnungsmethoden wie Gas-Flaring, bei dem klimaschädliches Methan verbrannt wird, rentabel werden.

KPMG: Bitcoin hat großes Potenzial im ESG-Sektor

Laut KPMG biete Bitcoin „zahlreiche Vorteile“ für „ESG-Rahmenbedingungen“. ESG steht für „Environmental, Social und Governance“, was Kriterien bezeichnet, anhand derer Nachhaltigkeit für Regierungen, Unternehmen und die Bevölkerung gemessen wird.

Erst kürzlich hat die US-amerikanische Investmentgesellschaft Blackrock ein ESG-Investment ins Leben gerufen, anhand dessen Anleger:innen in erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und sozialen Wandel investieren können sollen. In diesem Zuge hat Blackrock auch einen passenden Bitcoin-ETF beantragt, was laut BTC-Echo zu einem Umdenken in Sachen Kryptowährungen im ESG-Kontext geführt hat.

Bisher galt Bitcoin bei vielen NGO als umweltschädlich; Greenpeace geht sogar gezielt mit Kampagnen gegen den Kryptomarkt vor. Der Grund: Beim Mining der Kryptowährungen wird ein sehr hohes Maß an Energie benötigt.

Bitcoin-Mining braucht billigen Strom – und der ist oft „grüner“ als man denkt

Dem hält KMPG jetzt entgegen, dass Miner ganz besonders auf billige Stromkosten angewiesen seien. Da sie von überall aus arbeiten können, gingen sie bevorzugt an Standorte, wo es günstige Energie gibt – und das seien sehr oft Stromnetze, in denen ein Überschuss an Wind- und Solarenergie besteht.

Durch das Mining würde außerdem zum Beispiel die Methode des Gas-Flaring gefördert – ein Verfahren, bei dem Energie dadurch gewonnen wird, dass man Gas, vor allem Methan, verbrennt. Methan ist eines der schlimmsten Treibhausgase und wird laut KPMG durch dieses Verfahren neutralisiert.

Im Vergleich führen die Wirtschaftsprüfer:innen an, dass die Textil-, die Tourismus- und die Viehzuchtindustrie laut ihrer Zahlen deutlich mehr Energie verbrauchen als Krypto-Mining. Auch der Abbau echten Goldes frisst mehr Energie als seine digitale Entsprechung, wenn man der Statistik im Bericht glauben schenkt.

