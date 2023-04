Krypto-Slang: Wir erklären euch die wichtigsten Abkürzungen

„Hodeln“ ist nur der Anfang – in der Blockchainwelt hat sich eine ganz eigene Sprache durchgesetzt. Besonders beliebt bei Hodler:innen und Krypto-Enthusiat:innen: Abkürzungen. Ob für technische Bezeichnungen oder für gute Ratschläge, in den Foren hat sich eine eigene Schriftsprache entwickelt.

Wer sich in Kryptoforen herumtreibt, wird häufig auf Sätze wie diesen stoßen: „Don’t let FUD give you FOMO or you’ll end up REKT“ Was bedeuten diese Abkürzungen? Wir geben einen Überblick.

BTD oder BTFD = buy the dip oder buy the fucking dip

Soll heißen: Investiere, wenn die Preise niedrig sind. Gehen die Preise kurzfristig zurück, wittern viele Anlagestrateg:innen eine gute Chance zum Einstieg in ein Projekt oder um ihre Positionen zu vergrößern. Wer zu BTD rät, ist davon überzeugt, dass es wieder nach oben gehen wird – bleibt nur noch die Frage, wann.

DYOR = do your own research

Soll heißen: Mach deine Hausaufgaben selbst und verlass dich nicht blind auf die Masse oder einzelne (vermeintliche) Expert:innen, wenn es darum geht, dein Geld oder deine Zeit zu investieren.

HODL = hold on for dear life

Soll heißen: Langfristig zu investieren wird sich lohnen. Ein besonders beliebter Ratschlag, wenn es um die hohe Volatilität von Krypto-Assets geht oder die Preise nach unten gehen.

Entstanden ist diese – für die Kryptowelt – alte Weisheit in einem Forum. Eigentlich gemeint war der Ratschlag „hold“, also den Coin zu halten. Die anderen Forenmitglieder nahmen den Tippfehler mit Humor und machten ihn zu einem der bekanntesten Krypto-Memes.

FOMO = fear of missing out

Soll heißen: Ob du hier wirklich etwas verpasst oder es sich nur so anfühlt, ist ungewiss. Dieses psychologische Phänomen kann uns in jedem Lebensbereich begegnen, besonders dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen.

Bei Kryptoinvestments kann das teure Folgen haben, denn FOMO tritt oft bei steigenden Preisen auf. Investieren alle in das nächste große Ding, will ich auch dabei sein. Doch vorschnelle Investmententscheidungen, bei denen viel FOMO im Spiel ist, können dazu führen, dass wir ein Asset zu einem sehr hohen Preis kaufen – und den Einsatz am Ende zu verlieren.

FUD = fear, uncertainty and doubt

Soll heißen: Bei Investmententscheidungen auf Angst, Unsicherheit und Zweifel zu hören. Was klingt wie eine Warnung vor vermeintlichen oder tatsächlichen Risiken eines Projekts, wird oft anders verwendet. Wer aus FUD handelt, handelt nämlich nicht rational und vor allem: hodelt nicht.

REKT = wrecked

Soll heißen: Hier verliert jemand viel Geld bei einem Trade. Hat eine Anlage sich nicht gelohnt oder zu einem Verlust geführt, wird sie häufig als „zerstört“ (englisch wrecked) bezeichnet. REKT kann aber auch eine Warnung vor einer risikoreichen Position sein.

SFYL = sorry for your loss

Soll heißen: Ich fühle mit dir. Auch wenn auf dem Kryptomarkt hohe Renditen winken, gehen Anleger:innen dabei auch immer ein großes Risiko ein. SFYL kann eine Geste der Solidarität sein oder der Anfang für einen Versuch, um das Gegenüber von einem neuen Projekt zu überzeugen.

TLT = think long term

Soll heißen: Manche Investments zahlen sich erst später aus. Wie auch auf dem Aktienmarkt lassen sich Phasen niedriger Preise aussitzen, deshalb raten viele Kryptoenthusiasten zum Hodeln.

LAMBO = Lamborghini (ja, das Auto)

Soll heißen: Jemand hat so viel Geld mit Krypto-Trading gemacht, dass es für den Kauf eines teuren Sportwagens reicht. „When Lambo?“ fragt, wer vollkommen gepackt ist von der Anfangseuphorie über das Potenzial eines Coins oder Projekts – oder eine Prise Humor mitbringt.

