BB-8 in real: Kugelförmiger Roboter kommt überall hin – zur Not, indem er fliegt

Er hat zwar keine Karte in sich versteckt, mit der man Luke Skywalker finden könnte, aber er erinnert schon sehr an BB-8 – nur der Kopf fehlt: Der „Hybrid Mobility Robot“ (HMR) ist eine Innovation von Revolute Robotics, einem Unternehmen, das von zwei talentierten Absolventen der University of Arizona in Tucson ins Leben gerufen wurde, und der neueste Stern am Roboterhimmel.

HMR kann nicht nur rollen, sondern auch fliegen

Dank seines kugelförmigen Exoskeletts kann er sich in alle Richtungen bewegen und trotzt selbst dem schwierigsten Gelände. Und wenn er Hindernisse überwinden muss, hat er einen ganz besonderen Trick auf Lager: Er hebt einfach ab und fliegt wie ein Multikopter davon.

Das leichte Exoskelett des HMR ist flexibel genug, um sich bei Bedarf zu verformen, und dient als praktischer kleiner Stoßdämpfer bei der Landung. Es hält die wichtige Elektronik im Inneren des Käfigs stabil – selbst bei den wildesten Bewegungen über unwegsames Gelände. Die robotische Hamsterkugel dient zudem als Schutzschild für die vier Rotoren im Inneren, die den HMR über Hindernisse hinwegheben.

Der rollende Roboter bewegt sich autonom

Normalerweise agiert der HMR autonom und bevorzugt das Rollen gegenüber dem Fliegen, da der Flugmodus fünf Mal so viel Energie verbraucht. Revolute Robotics hat eine Reihe bemerkenswert aussehender Prototypen entwickelt, die sich derzeit in der Testphase befinden.

Das Unternehmen hofft zunächst, den vollständig entwickelten HMR als autonomen Inspektionsroboter für beispielsweise Pipelines zu verkaufen. Dabei kann er in den Rohren mit einer Vielzahl von Kameras und Sensoren ausgestattet werden, je nach Anforderung. In diesem Fall würde der Flugmodus es ihm ermöglichen, problemlos senkrechte Rohrabschnitte zu erklimmen, was mit Radrobotern nicht möglich ist.

Im Gegensatz zu herkömmlichen rollenden Robotern kann der HMR auch steile Hänge erklimmen. Selbst starkes Gefälle, das andere Roboter abstürzen lassen würde, meistert er dank seiner Rotoren, die ihn sicher hinuntergleiten lassen.

HMR könnte auch das Militär unterstützen

Auch das Militär könnte von den Fähigkeiten des HMR profitieren. In diesem Fall könnten intelligente Schwarmfähigkeiten genutzt werden, bei denen mehrere HMRs zusammenarbeiten, um ein Ziel aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Der Bergbau bietet ebenfalls interessante Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise bei der Bewertung der strukturellen Integrität alter Minenschächte. Und natürlich spielt der HMR auch in Such- und Rettungseinsätzen sowie bei der Bombenentschärfung eine wichtige Rolle – alles, was nötig ist, um zu verhindern, dass Menschen in Gefahr geraten.

Über 116.000 US-Dollar beim Crowdfunding gesammelt

Der Roboter aus Tucson könnte auch zur Verbesserung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen beitragen. Mit seiner „Patrouillenrolle“ kann er Sabotageakte an Staudämmen, Häfen oder Brücken verhindern.

Darüber hinaus kann er auf Baustellen eingesetzt werden, um den Diebstahl von Materialien und wertvollem Werkzeug zu verhindern. Revolute hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um den HMR für den kommerziellen Einsatz und die Produktion vorzubereiten. Inzwischen sind über 116.000 US-Dollar zusammengekommen.

