Lamborghini Lanzador: Das erste E-Auto der Luxusmarke hat 1.360 PS

Bei jedem neuen Lamborghini-Modell geht die Namensgebung auf einen siegreichen Stiers zurück. Dieses Mal trägt das Modell den Namen Lanzador – angelehnt an einen Stier, der im Jahr 1993 die Fans der Stierkampfarena in Madrid in Begeisterung versetzte. Ähnlich begeistert dürften die Anhänger von Lamborghini sein, denn der Lamborghini Lanzador ist ein ganz besonderes Modell: Es ist das erste vollelektrische Serienfahrzeug des italienischen Automobilherstellers, das die Richtung für die vierte Modellreihe von Lamborghini vorgeben soll.

Auf der Monterey Car Week in Kalifornien hat der Sportwagenhersteller erste Bilder des Lamborghini Lanzador offiziell enthüllt. Wie Lamborghini in einer Pressemitteilung erklärt, ist er „weit mehr als ein Einzelstück und Konzeptfahrzeug“. Der Lanzador gebe einen konkreten Ausblick auf das für 2028 geplante Serienfahrzeug, das im Werk im italienischen Sant’Agata Bolognese produziert werden soll.

Der Lamborghini Lanzador ist ein 2+2-Sitzer und verfügt über zwei Türen. Während Lamborghini die genauen Leistungsdaten noch unter Verschluss hält, ist jedoch klar, dass das Fahrzeug von zwei kraftvollen Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse angetrieben wird. Die Motorleistung von über 1.360 PS (1.000 Kilowatt) wird durch ein Torque-Vectoring-System an der Hinterachse auf die Straße übertragen.

Laut Angaben des italienischen Sportwagenherstellers beziehen die beiden Elektromotoren ihre Energie aus einem „leistungsstarken Hochleistungsakku“. Dessen Kapazität gab Lamborghini jedoch noch nicht preis.

Nachhaltige Innenausstattung

Die Innenausstattung des Lamborghini Lanzador soll vor allem nachhaltig sein. Das Armaturenbrett und die Sitze sind mit Merinowolle verkleidet, alle verwendeten Kunststoffe werden aus recycelten Fasern mittels 3D-Druckverfahren hergestellt. Zusätzlich kommen für die Karbonfaserelemente von Lamborghini entwickelte, recycelte Verbundmaterialien zum Einsatz.

Lange Zeit hatte sich das italienische Traditionshaus der Elektromobilität verschlossen. 2021 stellte Lamborghini dann allerdings seine Elektrostrategie namens „Direzione Cor Tauri“ vor.

Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen den CO2-Ausstoß bei allen seinen Supersportwagen um 50 Prozent senken. Langfristig soll die gesamte Produktpalette elektrifiziert werden. Dafür hat Lamborghini bereits 1,5 Milliarden Euro in die Hand genommen.

