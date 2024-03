Lara Sophie Bothur: Wie die Redaktion die Linkedin-Recherche erlebt hat

Corporate-Influencerin Lara Sophie Bothur – so gut wie jedes Posting geht viral. (Foto: Deloitte)

Es war die große Debatte im Februar auf Linkedin: Hat die Deloitte-Influencerin Lara Sophie Bothur ihre Reichweite auf der Karriereplattform auf natürliche Weise aufgebaut oder hat sie das Wachstum mithilfe von unlauteren Dienstleistungen angekurbelt? Auslöser war ein Bericht von t3n, der Indizien präsentierte, die letzteres Szenario vermuten lassen.

Anzeige Anzeige

Lara Sophie Bothur: Was war? Was ist? Was wird?

Die t3n-Recherche sorgte für großes Aufsehen. Deloitte selbst hatte in Zusammenarbeit mit Linkedin eine Untersuchung angekündigt. Das Ergebnis hat die Corporate-Influencerin zunächst entlastet, jedoch blieben viele Fragen unbeantwortet. Auch hatte die Redaktion etliche Löschungen der aufgeführten Indizien während der Untersuchung festgestellt.

Im t3n Podcast spricht Caspar von Allwörden mit dem Chefredakteur Marcel Romahn und dem Arbeitswelt-Redakteur Andreas Weck über den Stand der Dinge. Die Gesprächspartner geben dabei einen Einblick in die Hintergründe der Recherche und den Verlauf der Debatte.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.