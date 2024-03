Leak zeigt weiße Xbox Series X ohne Laufwerk

Die Gerüchte, dass Microsoft an einer neuen Version der Xbox Series X ohne ein Laufwerk für Discs arbeitet, scheinen sich zu betätigen. Jedenfalls sollen dies geleakte Fotos zeigen, die exputer.com vorliegen. Die Bilder lud das Magazin bei Imgur hoch, allerdings in eher überschaubarer Qualität.

Doch auch ohne hohe Auflösung lässt sich die gewichtigste Änderung sofort erkennen. Auf der Vorderseite fehlt der Schlitz für die Discs. Das neue Modell scheint also tatsächlich ohne Laufwerk für einen physischen Träger auszukommen.

Gerüchte über Series X ohne Laufwerk schon im Herbst 2023

Von einer Xbox Series X ohne Disc-Laufwerk war schon im Herbst 2023 zu hören. Auch damals legte ein Leak die Spur. Bilder drangen damals nicht an die Öffentlichkeit, dafür aber Dokumente im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Microsoft und der US-Bundesbehörde Federal Trade Commission (FTC).

Zu lesen war darin nicht nur, dass eine Series X ohne Laufwerk kommen soll, sondern auch, dass sie ein neues Design bekommt. Von einer zylindrischen Form statt der gewohnt eckigen war die Rede. Die jetzt geleakten Bilder bestätigen dies jedoch nicht. Die darauf gezeigte Xbox ist genauso kantig wie gewohnt.

Neue Series X soll noch im Sommer 2024 kommen

Ende Februar 2024 legte dann exputer.com nach. Microsoft-nahe Quellen sollen Details zur neuen Series X geliefert haben. Zum Beispiel zum Veröffentlichungstermin. Der soll im Juni oder Juli dieses Jahres liegen. Verzögerungen sollen aber möglich sein. Die neue Version soll eine aktualisierte Nexus-Karte und eine verbesserte Kühlung mitbringen.

Leaked images of all-digital white Xbox Series X (expected to be priced under $499 w/ improved heatsink but no major enhancements, release this summer) https://t.co/4QU2D6045I pic.twitter.com/svMsTmDl3B

— Wario64 (@Wario64) March 27, 2024