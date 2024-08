Wie eine Person Nintendos 3DS-Server am Leben erhält

Bereits am 8. April hat Nintendo die Online-Server für den 3DS und die Wii U offiziell abgeschaltet. Damit sind gleichzeitig auch die Online-Funktionen für die dazugehörigen Spiele nicht mehr aktiv.

Einige Spieler haben sich nach der Ankündigung allerdings dazu entschlossen, die Server so lange wie möglich am Leben zu halten, indem sie ihre Nintendo-Konsole schlicht nicht von diesen trennen.

Nach mehr als vier Monaten ist davon noch genau ein Spieler auf dem Nintendo 3DS übrig geblieben, der in einem Interview mit Games Radar verrät, warum er noch online ist und wie er das überhaupt geschafft hat.

Das ist der letzte Mario Kart 7 Online-Spieler

Der Spieler ist unter dem Online-Namen Fishguy6564 bekannt und bis heute in dem Spiel Mario Kart 7 online, wo er weiterhin auf den 3DS-Servern seine Runden drehen kann. Alle anderen Spieler haben zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten Monaten die Verbindung getrennt.

Fishguy sieht es allerdings als eine Herausforderung an, die Server für Nintendos Handheld so lange wie möglich am Leben zu halten, verrät er in dem Interview.

So blieb er nach der Abschaltung auf dem Server

Eigentlich sollten nach der Abschaltung seitens Nintendo alle Verbindungen von verbleibenden Spielern unterbrochen werden. Fishguy verrät allerdings, dass ein Freund von ihm mit dem Pseudonym Marioiscool246 einen speziellen Patch entwickelt hat, der dafür gesorgt hat, dass er auch nach dem Serverausfall weiter verbunden ist.

So kann er auch heute noch Online-Lobbys erstellen und in ihnen spielen, als wäre nichts passiert. Damit sein 3DS nicht offline geht, hat er ihn an eine unterbrechungsfreie Stromversogung angeschlossen und in einem Schrank versteckt, wo ihn niemand anrühren kann, erzählt der Spieler.

Das Ende wird kommen

Trotzdem ist er sich darüber bewusst, dass er die Verbindung nicht ewig aufrechterhalten kann. Die Handheld-Konsole könnte einen technischen Defekt haben oder die Internetverbindung kurzzeitig ausfallen.

Fishguy möchte den Zeitpunkt für das endgültige Abschalten der 3DS-Server selbst bestimmen, auch wenn er noch nicht genau weiß, wann dieser Moment kommen wird.

