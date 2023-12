Dieser mobile Roboter von LG kann deine Haustiere beaufsichtigen

Ein Haustier kann mitunter ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, die vielleicht nicht immer verfügbar ist. Doch wer braucht dann noch Freunde oder Verwandte, die einspringen, wenn mal wieder Not am Mann ist, wenn es auch einen KI-betriebenen Robo-Butler gibt?

Auf der CES 2024 wird LG einen Blick in die Zukunft werfen und einen Roboter präsentieren, der mehr kann, als nur Staub zu saugen und das Wetter vorherzusagen. Der kompakte Roboter kann sich frei durch die heimischen vier Wände bewegen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die von der Benachrichtigung über vergessene angelassene Haushaltsgeräte bis hin zur Haustierbetreuung reichen.

Roboter erkennt Gesichter und Emotionen

Im Inneren des Roboters befindet sich die Robotics-RB5-Plattform von Qualcomm, die sowohl Hard- als auch Software umfasst und das KI-Programm des Roboters steuert. Der kleine Helfer soll Gesichter und Stimmen erkennen, Emotionen seines Gegenübers erkennen und an Gesprächen teilnehmen können.

Laut Engadget kann der Roboter seine Nutzer an der Tür begrüßen, ihre Emotionen analysieren und darauf basierend passende Musik auswählen und abspielen. Ausgestattet mit einer Kamera im Gesicht, einem Lautsprecher und verschiedenen Sensoren kann der Roboter navigieren, sprechen und zuhören. Zusätzlich kann er die Luftqualität und Temperatur in Innenräumen messen.

Weil er sich frei bewegen kann, ist es möglich, den Roboter so zu programmieren, dass er während der Abwesenheit der Besitzer auf ihre Haustiere aufpasst. Dank integrierter Überwachungstools kann er ungewöhnliche Aktivitäten erkennen und Benachrichtigungen an ein Smartphone senden.

Die Frage, ob der Roboter mit einem Smarthome-System verbunden werden kann, hat LG noch nicht beantwortet. Auch der Preis des Roboters wurde noch nicht bekannt gegeben.

