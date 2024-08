Lieferung per Amazon-Drohne: Warum das „Liefersystem der Zukunft“ für Ärger sorgt

Als ein „Liefersystem der Zukunft“ hat Amazon 2018 das Prime Air-Programm angekündigt. Dank Flugdrohnen soll der Onlinehändler Pakete innerhalb 30 Minuten zustellen können, so Amazon. Während Europa auf die Paketdrohnen wartet, gibt es in den USA bereits Probleme mit den fliegenden Lieferanten – und das ist der Lärm.

Anwohner:innen in College Town im US-amerikanischen Texas sehen Prime Air als Lärmbelästigung. Das schrille Brummen der Drohnen ist angesichts der hohen Anzahl besonders in Wohngebieten verhasst. „Meiner Erfahrung nach ist es aber nicht nur die Lautstärke der Drohnen. Es ist die Frequenz“, erzählt ein Mitglied des Stadtrats von College Town der E-Commerce Times. „Natürlich sind sie nicht lauter als ein Rasenmäher, aber was wäre, wenn dieser Rasenmäher acht Stunden am Tag laufen würde?“

Das Problem: Der Drohnen-Flughafen liegt direkt neben einem Wohngebiet. Mehr als 200 Drohnen fliegen hier ein und aus. Doch Amazon hat bereits bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde beantragt, die Zahl der Drohnenflüge auf 469 pro Tag zu erhöhen. Das Pilotprojekt findet nicht nur in der texanischen Stadt statt. Auch im kalifornischen Lockeford gibt es so einen Drohnenflughafen.

Prime Air bald auch in Europa?

Amazon will Prime Air über Pilotprojekte auch nach Großbritannien und Italien bringen – im besten Fall bis Ende 2024. Auch in den USA soll ein weiterer Drohnenflughafen hinzukommen. Welche Städte Teil des Pilotprojekts sein werden, steht noch nicht fest.

Bis dahin arbeitet Amazon aber auch an einer leiseren Drohne. Bisher ist nämlich die MK27 im Einsatz. Und die ist noch etwas lauter als das kommende Modell. „Unsere neue MK30-Drohne ist so konstruiert, dass der wahrgenommene Lärm der Drohne um fast die Hälfte reduziert wird“, erzählt Amazon-Sprecher Sam Stephenson der E-Commerce Times. Auch die Reichweite des neueren Modells sei größer. Die Stadt College Station ist zusätzlich mit Amazon in Gesprächen, um einen Standort in ein Industriegebiet zu verschieben. Ob das ausreicht, den Lärm zu reduzieren, wird sich wohl noch zeigen.

