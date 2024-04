Meta zeigt Llama 3: Warum die KI ein großer Schritt für Whatsapp und Instagram ist

So wird Llama 3 die Meta AI für Instagram und Whatsapp verändern. (Foto: Sergei Elagin/Shutterstock)

Die neue Version von Llama 3 hat das Unternehmen in einem ausführlichen Blog-Post vorgestellt. Darin zeigt der Facebook-Konzern, was das KI-Modell auf dem Kasten hat und wie sich dadurch unser Umgang mit Whatsapp, Instagram und Co. verändern wird.

Was ist neu bei Llama 3?

Llama 3 hat zwei verschiedene Modelle, die sich in ihrer Komplexität unterscheiden. Zum einen bietet Meta ein 8B-Modell mit acht Milliarden Parametern, das bis März 2023 mit Daten versorgt wurde. Zum anderen hat Llama 3 ein 70B-Modell mit 70 Milliarden Parametern. Dieses wurde bis Ende Dezember 2023 trainiert.

Normalerweise würde die länger trainierte KI auch die aktuelleren Angaben machen. Bei Llama 3 ist das aufgrund einer Neuerung aber irrelevant. Denn Llama 3 ist in der Lage, auf Suchmaschinen zuzugreifen. Die KI kann also selbstständig aktuelle Ergebnisse suchen und euch sogar als Quelle posten, um die Antwort zu verifizieren.

Zudem testet Meta für Llama 3 die KI-Bildgenerierung. Schon jetzt können ausgewählte Tester:innen in den USA auf der Website von Meta AI und über Whatsapp Bilder erstellen lassen. Das Besondere: Die Meta AI – also Llama 3 – erstellt die Bilder, während ihr einen Prompt schreibt. Dadurch soll sie noch schneller auf Änderungen reagieren. Zudem lassen sich die Bilder animieren. Es entstehen dann kurze Clips, in denen sich Teile des Bildes bewegen.

Bislang ist Metas Llama 3 nur in einigen ausgewählten Ländern verfügbar. Deutschland zählt bislang nicht dazu. Hierzulande müssen wir uns also noch gedulden, bis die Funktion auf der Website des Unternehmens sowie auf Whatsapp und Co. freigeschaltet wird.

So verändert Llama 3 Whatsapp, Instagram und Co.

Für Whatsapp, Instagram und Facebook bietet die Meta AI mit Llama 3 einige spannende Möglichkeiten. So könnt ihr die KI jederzeit in Chats mit „@Meta AI“ hinzufügen und direkt Fragen stellen. Meta selbst gibt etwa das Beispiel, dass ihr in einem Chat mit euren Freund:innen einen Abend im Restaurant plant, aber nicht wisst, wohin ihr gehen möchtet.

Ihr könnt nun Meta AI taggen und fragen, wo es Restaurants in der Nähe gibt, die Platz für eine Gruppe haben, einen Außenbereich sowie vegane Optionen bieten. Dann sucht die Meta AI automatisch über Suchmaschinen nach passenden Ergebnissen und alle im Chat können diese sehen.

Aber auch in Feeds von Facebook und Instagram kann euch die Meta AI weiterhelfen. Spielt beispielsweise jemand in einem Clip Gitarre, könnt ihr die KI fragen, wie ihr Akkorde lernen könnt oder ob sie euch Tipps zum Spielen geben kann.

