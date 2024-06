Sequoia: MacOS 15 enthält eine Überraschung für Fans von Apple

So sah die Oberfläche des Mac früher aus. (Screenshot: Apple/t3n)

Aktuell könnt ihr MacOS 15 mit dem Namen Sequoia nur runterladen und installieren, wenn ihr euch im Entwickler-Programm von Apple anmeldet. Für alle User ausgerollt werden soll das neue Betriebssystem im Herbst – dann auch mit etlichen KI-Features.

Wir haben Sequoia schon installiert und dabei eine kleine, aber durchaus charmante Überraschung entdeckt. Für Retro-Fans von Apple gibt es einen besonderen Bildschirmhintergrund.

Fast wie früher

Wenn ihr also die Systemeinstellungen öffnet und das Bildschirmschoner- oder Hintergrundbild-Menü öffnet, werdet ihr unter den dynamischen Hintergründen einen mit dem Namen „Macintosh“ entdecken. Dabei handelt es sich um den ersten Mac-Computer von Apple, der 1984 erschienen ist. Das Urgestein also – mit einem Interface, das aber bis heute zumindest in Teilen noch Bestand hat.

Wenn ihr Macintosh anwählt, startet eine kleine Animation, mit der sich der Hintergrund aufbaut. Ihr seht dann verschiedene Retro-Motive, die an die ganz alten Tage von Apple erinnern. Dabei stehen euch verschiedene Motive zur Verfügung, die sich abwechseln und in verschiedenen Farben ausgewählt werden können.

Wie ihr seht, handelt es sich um pixelige Symbole, die aus der Mac-Geschichte von Apple stammen. Gerade die unter euch, die schon seit Jahrzehnten im Apple-Ökosystem zu Hause sind, werden sicher viele dieser Icons wiedererkennen. Daneben gibt es etwa noch ein Taschenrechner-Motiv oder eines, das euch an das erste Schreibprogramm des Mac zurückerinnern soll.

MacOS 15 soll vieles neu machen

Gerade weil Apple mit Sequoia ganz auf künstliche Intelligenz setzen will, das Update damit also ein gravierendes ist, dürfte dieser Rückblick auf die Vergangenheit von Apple gerade jetzt ausgerollt werden. Womöglich werdet ihr zukünftig zu großen Teilen nur noch mit Siri interagieren und die Wichtigkeit von Icons damit zurückgehen. Denn der Fokus von Apple liegt eindeutig auf einer Assistenz-Funktion von Siri, die euch viele Klick- und Schreibaufgaben abnehmen soll.

Wer also ein wenig in Erinnerungen schwelgen möchte, sollte nach der Installation von MacOS 15 den Macintosh-Hintergrund auswählen. Und wem das alles doch zu pixelig ist, dem stehen nach wie vor etliche andere Motive zur Verfügung.

