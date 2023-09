Icon-Design für macOS-Apps: Dieses Buch soll die Entstehungsgeschichten zeigen

Was steckt eigentlich hinter den Icons, die wir anklicken, um eine App zu öffnen? Dieser Frage geht der dänische Designer Michael Flarup nach. Nachdem sein erster Sammelband zur Entstehung von iOS-App-Icons 2022 großen Anklang fand, widmet er seine neueste Kickstarterkampagne den Logos von macOS-Apps.

Anzeige Anzeige

macOS-Apps: Sammelband soll „das Handwerk des App-Icon-Designs bewahren“

Geht es nach Michael Flarup, hat Apples Macintosh „die grafische Benutzeroberfläche populär“ gemacht und den Grundstein dafür gelegt, „wie wir Computer bis heute nutzen“.

Und weil der Däne selbst seit Jahren unter anderem Icons für Apps designt, wirft er in seinem zweiten Buchprojekt, The macOS App Icon Book, einen Blick darauf, wie die kleinen Logos für macOS-Apps eigentlich entstanden sind und sich entwickelt haben.

Anzeige Anzeige

„Das Buch enthält Hunderte von Icons, die von Designern und Entwicklern aus der ganzen Welt im Laufe von mehr als einem Jahrzehnt geschaffen wurden“, so Flarup in der Beschreibung zum Projekt, „die Icons in dem Buch zeigen konzeptionelle und handwerkliche Spitzenleistungen im Icon-Design und bilden einen Wandteppich, der die Geschichte des visuellen Designs auf einer der einflussreichsten Plattformen unserer Zeit erzählt“.

Neben zahlreichen Abbildungen von Icons im Lauf der Zeit haben der Däne und sein Team Interviews mit anderen Designern, die Einblicke in ihre Arbeit geben, ins Buch eingebunden.

Anzeige Anzeige

Erfolgreiches Crowdfunding: So wird The macOS App Icon Book finanziert

Das Konzept von Flarup kommt an. Schon 2021 hatten ihn zahlreiche Menschen via Kickstarter finanziell unterstützt, als er sein erstes Buchprojekt über iOS-App-Icons vorgestellt hatte. Die Kampagne war erfolgreich, sodass The iOS App Icon Book, an dem Flarup nach eigener Aussage vier Jahre lang gearbeitet hatte, in Produktion gehen konnte.

Jetzt ist der Designer zurück auf Kickstarter, um seinen zweiten Band herauszugeben. Und auch hier läuft das Crowdfunding gut: Die ursprünglich angegebene Zielsumme von 10.000 Euro, die Flarup bis Anfang Oktober 2023 für sein macOS App Icon Book sammeln wollte, ist Anfang September längst übertroffen. Das Projekt wird derzeit von mehr als 500 Menschen mit insgesamt rund 63.500 Euro unterstützt.

Anzeige Anzeige

Damit steht fest: Das Buch, das es in einer digitalen und einer physischen Hardcover-Variante geben soll, wird produziert. Im Januar 2024 soll es dann ausgeliefert werden.

Mehr zu diesem Thema macOS Kickstarter Apple Apps Crowdfunding