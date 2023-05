55 Prozent verloren: Memecoin Pepe bricht ein

Der Pepecoin (Pepe) hat in den vergangenen vier Tagen mehr als 55 Prozent an Wert verloren. Dennoch hatte er zuvor mehrere Investor:innen über Nacht reich gemacht. Besonders beeindruckend war die Geschichte des Traders, der aus 263 Dollar mindestens 3,8 Millionen Dollar erlösen konnte.

So war es dem Memecoin gelungen, innerhalb von drei Wochen nach seiner Einführung Rang 45 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu erreichen. Sein Absturz begann am Freitag, dem 5. Mai.

Binance-Listing ist der Anfang vom Ende

Dabei handelt es sich um jenen für Pepe schicksalhaften Tag, an dem er auf Binance, der weltweit größten Kryptobörse, zum Handel zugelassen wurde.

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Binance-Notierung am Freitag war Pepe 0,000002023 Dollar wert. Die Nachricht trieb die Begeisterung um den Memecoin an, und sein Preis stieg auf sein Allzeithoch von 0,000004354 Dollar.

Vermutlich hat dieser Anstieg frühe Investor:innen dazu veranlasst, ihre Gewinne zu realisieren. In der Folge ist der Preis des Tokens um etwa 56 Prozent gefallen.

Am späten Dienstagnachmittag wurde Pepe bei 0,000001955 Dollar gehandelt, was laut Coinmarketcap einen Rückgang von knapp über sieben Prozent in den letzten 24 Stunden bedeutet.

Damit liegt die Marktkapitalisierung aktuell nur noch bei knapp über 764 Millionen Dollar. Tatsache ist aber auch, dass der Coin im April mit einer Marktkapitalisierung von unter einer Million gestartet ist. Für frühe Investor:innen ist die Performance immer noch sehr beachtlich.

Pepe folgt Shiba Inu und Doge

Damit dürfte sich Pepe auf dem Weg befinden, den auch bereits andere Memecoins wie Dogecoin und Shiba Inu gegangen sind. Abseits des Hypes dümpeln sie vor sich hin, nur um sporadisch wieder kurzzeitig von sich reden zu machen.

Dass das auch dem Pepecoin passieren musste, war im Grunde von Beginn an klar. Denn er hat ebenfalls keinen Nutzen oder eigenen inneren Wert. Es ergibt keinen Sinn, ihn in eine langfristige Anlagestrategie zu übernehmen.

