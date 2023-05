Memecoin-Scam bei Reddit? Wallstreetbets-Token stürzt ab

r/Wallstreetbets ist bekannt für unkonventionelle Aktionen. Jetzt könnte sich ein riesiger Betrugsskandal in dem Subreddit abgespielt haben. (Symbolfoto: Hanson L/Shutterstock)

Die angeblich offizielle Memecoin des Subreddits r/Wallstreetbets (WSB) ist laut Cointelegraph innerhalb kürzester Zeit von 0,00067279 US-Dollar auf 0,00004827 US-Dollar abgestürzt. Grund dafür ist das Verhalten aus den Reihen der Moderator:innen, das eine Betrugsmasche erahnen lässt.

Der „fairste Memecoin-Launch“ – zwei Tage später stürzt $WSB ab

Erst am 02. Mai wurde das neue Token von WSB-Moderator:innen gelauncht. Das Subreddit dürfte vielen noch als Keimzelle in Erinnerung sein, von der 2021 der Anstieg der Gamestop-Aktie ausging. Typisch für den rauen Umgangston in dem Diskussionsforum für Aktienspekulation liest sich die Ankündigung der neuen Währung:

„$WSB ist die offizielle Memecoin des r/Wallstreetbets Subreddits. Es ist der fairste Memecoin-Launch, den man finden wird, ohne Teamzuteilung oder Vorverkauf. Nur ein kostenloser Airdrop und ein paar Coins für die Community. 10% des $WSB-Vorrats ist als Staatskasse für das r/Wallstreetbets Sub zur freien Verfügung reserviert. Ich bin sicher, sie [die Moderator:innen] werden es weise ausgeben und nicht beim Glücksspiel verschwenden oder um sich gegenseitig davon zu überzeugen, den eigenen Urin zu trinken.“

Nun, letzteres wäre vielleicht eine bessere Verwendung für die Coins gewesen. Denn nachdem sich die Community reichlich der neuen Währung zugelegt hatte, begann laut eines Tweets des On-Chain-Experten on-chain ZachXBT der WSB-Moderator mit dem Usernamen „zjz.eth“ große Mengen davon abzustoßen und gegen 334 Ether zu tauschen. Umgerechnet brachte ihm das einen Gewinn von 635.000 US-Dollar ein.

Das Verfahren, dass man als „Rug-Pull“, also wörtlich „Teppich wegziehen“ bezeichnet, hat dafür gesorgt, dass der Kurs des $WSB drastisch abstürzte.

Expert:innen warnen jetzt davor, aufgrund des niedrigen Preises WSB-Coins zu kaufen.

Die Moderator:innen halten nämlich nach wie vor 10% des Gesamtvorrats und mit jedem Kauf profitiert der Betrüger.

Ein:e WSB-Moderator:in droht „zjz.eth“ via Twitter:

Sie:er fordert zur Rückgabe des Geldes auf und verlangt eine Erklärung. Andernfalls werde Polizei und FBI verständigt. Der mutmaßliche Täter sei inzwischen komplett „gedoxxt“, das heißt alle privaten Informationen über ihn sind bekannt und können geteilt werden.

zjz.eth hat inzwischen auf Twitter reagiert und bezeichnet sich selbst als Strohmann in der Betrugsmasche.

Gerade sei er auf der Suche nach einem Mechanismus, um den fatalen Tausch rückgängig zu machen. Ein:e andere:r Moderator:in habe ständig „aus Versehen“ Werte um die 25.000 US-Dollar abgezweigt und verkauft.

Wie glaubwürdig diese Aussagen sind und wer oder was tatsächlich hinter dem Rug-Pull steckt, wird sich wohl erst herausstellen müssen.

