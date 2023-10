Mit dieser neuen Methode sollt ihr spielerisch Programmieren lernen können

Programmieren lernen stellt aufgrund seiner Komplexität eine Herausforderung für viele Interessierte dar. Ein neuer, spielerischer Ansatz soll diesen Lernprozess nun vereinfachen. Hierbei wird Gamification mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um das Lernerlebnis zu optimieren.

Dieser Ansatz wurde von Forschern der Kaunas University of Technology (KTU) in Litauen, zusammen mit Kollegen aus Polen, Portugal und Italien, in einem Paper entwickelt und im Journal Computers veröffentlicht.

Ziel ist es, das Lernen durch diese Methode so angenehm und herausfordernd zu gestalten wie ein Videospiel, um die Motivation und den Lernerfolg zu fördern.

Gamification und KI kommen zusammen

Rytis Maskeliūnas, der Hauptautor der Studie, erläuterte gegenüber Phys, dass es bei Gamification darum geht, Lernmethoden mit traditionellen Gaming-Elementen wie Leveln, Punkten und Highscores zu verknüpfen. Die Lernerfahrung soll individuell an den Lernenden angepasst werden, beginnend mit der Ermittlung des aktuellen Wissensstands, gefolgt von der Zielsetzung.

„Die KI oder der Lehrer überwacht kontinuierlich den Fortschritt des Lernenden — wenn die Schüler schnell lernen, können sie fortfahren, aber wenn sie Schwierigkeiten haben, ist es möglich, so lange auf dem gleichen Niveau oder an der gleichen Aufgabe zu bleiben, wie es nötig ist. Es ist klar, dass die Personalisierung hilft, die Lerneffizienz zu maximieren und dem Lernenden ermöglicht, sich nach bestem Vermögen zu verbessern“, kommentiert Maskeliūnas.

Laut den Forschern können aktuelle Lernmethoden nicht mit der sich ständig verändernden Welt der Programmierung mithalten.

Lösung bereits getestet

Die Forscher haben die Gamification für das Programmieren bereits in Litauen getestet. In einem speziellen Programm konnten Lehrer sich mithilfe der Methode neue IT-Kenntnisse aneignen.

Die Reaktionen waren positiv, und die Lehrer zeigten sich sogar bereit, diese Methode in ihren Schulen zu implementieren. Dies werteten die Forscher als positives Zeichen für ihre Methode und planen, diese weiter in das Bildungssystem zu integrieren.

