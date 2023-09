Microsoft-Event: Diese neuen Surface-Geräte und KI-Funktionen erwarten wir

Mehr als nur Surface-Geräte: Was Microsoft am 21. September ankündigen könnte. (Bild: Microsoft)

Dieses Jahr wird es bei Microsofts alljährlichem Hardware-Event ein wenig anders aussehen: Denn der Microsoft-Veteran und Windows- wie Surface-Chef Panos Panay hat das Unternehmen nach 20 Jahren verlassen, um angeblich Amazons Hardwaresparte rund um Fire TV und Echo zu leiten.

Anzeige Anzeige

Nichtsdestotrotz wird Microsoft unter neuer Leitung der Windows- und Surface-Sparten die KI- und Hardware-Pläne vorantreiben. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Produktankündigungen wir von Microsoft erwarten.

3 neue Surface-Geräte erwartet

Traditionsgemäß nutzt Microsoft seine Herbstsause für die Vorstellung neuer Surface-Geräte. In diesem Jahr sollen es drei an der Zahl sein: Man munkelt, es wird ein Surface Laptop Studio 2 als Nachfolger des 2021 vorgestellten Surface Laptop Studio (Test) präsentiert. Dessen Ausstattungsmerkmale sind dank Roland Quandt von Winfuture auch schon durchgesickert:

Anzeige Anzeige

Das Notebook kommt demzufolge mit Intel-Prozessoren der 13. Generation, Nvidias RTX 4060 und erstmals mit einem MicroSD-Kartensteckplatz und USB-A-Anschluss. Änderungen beim Design wird es offenbar nicht geben. Winfuture zufolge soll es das erste Surface-Modell sein, das optional mit bis zu 64 Gigabyte RAM ausgeliefert wird.

Wenngleich das Laptop Studio 2 wohl das Hardware-Highlight des Events sein könnte, wird Microsoft noch weitere Geräte enthüllen: So wird erwartet, dass außerdem das Surface Go 4 und das Surface Laptop Go 3 angekündigt werden.

Anzeige Anzeige

Auch über diese Geräte gibt es nähere Details: So soll das Surface Go 4 mit einem Intel N200 Prozessor ausgeliefert werden. Angeblich hatte Microsoft zunächst geplant, das Gerät mit einem ARM-Prozessor auszuliefern. Daraus wird aber offenbar nichts.

Bilder vom Surface Go 4 sind zwar noch nicht durchgesickert, große Überraschungen erwarten wir aber nicht: Es dürfte ein ähnliches Design wie das Surface Go 3 besitzen.

Anzeige Anzeige

Vom Surface Laptop Go 3 sind indes erste Bilder bekannt geworden: Das kommende Modell sieht dem Surface Laptop Go 2 äußerst ähnlich, die neue Version soll Gerüchten zufolge mit Intel-Chips der 12. Generation ausgeliefert werden.

Offenbar kein Surface Pro 10 oder Surface Laptop 6

Interessant ist der Bericht von Windowscentral, der besagt, dass Microsoft in diesem Jahr offenbar eine Pause beim Surface Pro und Surface Laptop einlegen wird. Das bedeutet, wir werden auf dem Event weder ein Surface Pro 10 noch ein Surface Laptop 6 sehen.

Laut dem Bericht spart der Hersteller sich größere Updates für die Ankündigung von Windows 12 respektive „Windows vNext“ auf. Windows 12 mit dem Codenamen „Hudson Valley“ wird im Herbst 2024 erwartet.

Anzeige Anzeige

Neue KI-Funktionen für Windows 11 und Surface-Geräte?

Angesichts dessen, dass Microsoft in diesem Jahr in nahezu allen Bereichen auf KI setzt, wird das Thema garantiert auch am 21. September eine relevante Rolle spielen.

Glaubt man den Infos von Windows Central, wird Microsoft im Zuge des Events entsprechende Neuerungen für Windows 11 und Microsoft 365 ansprechen. Eines der Highlights sollen Drittanbieter-Plugins sein, die in die Windows-Copilot-Vorschau einziehen und die KI-Fähigkeiten als „Windows-Assistent“ verbessern sollen. Im Zuge des Events sollen erste Demos der neuen KI-Funktionen von Mem, Adobe und Spotify gezeigt werden, heißt es.

Windows Central geht davon aus, dass Microsoft einige Zeit für die Präsentation in Anspruch nehmen wird, um detailliert zu erläutern, wie das Plugin-System Nutzer:innen helfen soll. Ferner könnte das Unternehmen erklären, wie die neuen KI-Funktionen des Windows-11-23H2-Updates funktionieren werden. Es soll im Laufe der kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Anzeige Anzeige

Auch der Microsoft 365 Copilot sei Thema auf der Veranstaltung, so Zac Bowden von Windows Central. Konkrete Details dazu habe er nicht. Microsoft plane indes, den Assistenten ab 2024 Jahr auf für Privatanwender:innen anzubieten.

Microsoft überträgt das Special-Event im Unterschied zu Apple nicht im Livestream, sondern stellt einen Mitschnitt am 21. September ab 19 Uhr unserer Zeit auf der Event-Seite zum Anschauen bereit. Wir werden über die Neuerungen zeitnah berichten.