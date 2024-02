Microsoft steckt viel Geld in Deutschland und Slack viel KI in den Team-Messenger

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Microsoft investiert massiv in Deutschland

Microsoft wird in den nächsten zwei Jahren 3,3 Milliarden Euro in Deutschland investieren, um die Rechenzentrumskapazitäten für KI- und Cloud-Computing-Anwendungen auszubauen. Das Investment beinhaltet außerdem ein KI-Weiterbildungsprogramm, das bis zu 1,2 Millionen Menschen erreichen soll. Die Investitionen werden hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen fließen, wo eine neue Cloud-Region eingerichtet wird.

Slack mit neuen KI-Features

Slack hat sein Angebot durch die Integration von KI-Features erweitert. Die KI ermöglicht das Bündeln ungelesener Nachrichten und das Erstellen von Zusammenfassungen über bestimmte Zeiträume oder aus spezifischen Kanälen. Die verbesserte Suchfunktion erlaubt es, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und relevante Abkürzungen zu verwenden. Zusätzlich entwickelt das Unternehmen den Einstein Copilot, einen KI-Bot, der selbstständig kommunizieren kann.

10 Zahlen zu Social Media, die nicht nur Marketer kennen sollten

Rund anderthalb Stunden sind Menschen in Deutschland im Schnitt in sozialen Medien unterwegs – Tag für Tag. Doch das ist noch wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Welche Plattformen hier die größten Zeitfresser sind und was das für das lineare Fernsehen bedeutet, hat die Agentur We Are Social zusammen mit Meltwater analysiert. Entstanden ist eine spannende Zahlensammlung, die nicht nur Marketern interessante Einblicke liefert.



