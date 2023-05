Surface Pro X: Nutzer beklagen mysteriösen Kameraausfall

Wie man derzeit dem Microsoft-Support-Forum und Reddit entnehmen kann, kommt es bei den Kameras des Tablet Surface Pro X seit Dienstag massenhaft zu Ausfällen. Anwender:innen können sich nicht mehr in Videocalls einwählen. Manche beklagen, dass auch das Einloggen per Windows Hello dadurch unmöglich geworden ist.

Kameraausfall ausgerechnet während Build-Konferenz

Auch eine Neuinstallation der Treiber konnte bisher offenbar keine Abhilfe schaffen. Wenn man auf die Kamera zugreifen möchte, gibt Windows laut eines Berichts von The Verge die Fehlermeldung „0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005)“ aus.

Eigentlich soll das Surface Pro X Microsofts Flaggschiff sein, das dem iPad mit einem leistungsstarken ARM-Prozessor und einer ausgezeichneten Akkuleistung Konkurrenz machen will.

Der Kameramassenausfall wirkt da wie ein besonders peinliches Malheur, zumal Microsoft gerade die Entwicklerkonferenz Build abhält und die Schlagzeilen über die Surface-Probleme womöglich die angekündigten Verbesserungen für Windows 11 – wie zum Beispiel die Einführung des KI-Assistenten Copilot – überschatten könnten.

Kameraausfall bei Surface Pro X: Zurücksetzen des Datums hilft

Über die Ursache des Fehlers ist bisher noch nichts bekannt. User:innen haben aber herausgefunden, dass ein Zurücksetzen des Datums auf den 22. Mai dazu führt, dass die Kamera wieder funktioniert. Das legt die Vermutung nahe, dass am 23. Mai eine Lizenz oder ein Sicherheitszertifikat bei Windows ausgelaufen sein muss, wodurch die Nutzung der Kamera vom System nicht mehr gestattet wird.

Das Zurücksetzen des Datums ist allerdings nur eine temporäre Lösung, da das wiederum an anderen Stellen zu Problemen führen kann. Microsoft will sogar ausgerechnet heute ein neues Update von Windows 11 für Surface-Geräte veröffentlichen. Ob das die Kameraprobleme behebt, ist fraglich. Das Unternehmen selbst hat sich zu der Angelegenheit noch nicht geäußert.

