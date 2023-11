Microsoft Teams bekommt eine Walkie-Talkie-Funktion

„Bitte kommen“: Man kennt Walkie-Talkies von der Polizei, von Flughäfen und Baustellen – oder als Kinderspielzeug. Unkompliziert, mit nur einem Knopfdruck, kann man hier mit anderen Personen kommunizieren. Alles Roger.

Anzeige Anzeige

„Klares und sicheres Push-to-Talk-Erlebnis“

Microsoft Teams hat nun ein neues Feature angekündigt, das wie ein Walkie-Talkie funktionieren soll – und deshalb nach den klobigen Handgeräten benannt ist. Das hat Microsoft in der Roadmap für 365 bekannt gegeben. Auf dieser Website listet das Unternehmen kleinere Neuerungen für das Office-Paket, die nicht im großen Stil separat angekündigt werden.

Microsoft verspricht mit der neuen Funktion für seine Alternative zu Slack oder Zoom ein „Push-to-Talk-Erlebnis, das eine klare und sichere Sprachkommunikation über die Cloud ermöglicht“. Dabei greift das Unternehmen auf GCC und ein Multi-Tenant-System als Cloud-Instanzen zurück.

Anzeige Anzeige

Verbindung mit 5 Kanälen

Nutzer:innen können sich mit Walkie-Talkie mit bis zu fünf Kanälen im Mehrkanalmodus verbinden. Darüber können sie Push-to-Talk-Übertragungen einleiten oder abhören. Das Walkie-Talkie-Feature soll im Dezember dieses Jahres kommen. Einen genaueren Termin hat Microsoft noch nicht kommuniziert.

Die simple, reduzierte Kommunikation im Walkie-Talkie-Prinzip scheint derzeit ein kleines Revival zu erleben. Kürzlich ist die App Walkie Talkie – All Talk gestartet. Das Netzwerk aus dem Hause Picslo Corp ist rein auf Gespräche konzentriert. Keine Bilder, Videos oder Filter sollen davon ablenken. Und auf der Apple Watch gibt es schon seit geraumer Zeit eine Walkie-Talkie-App.

Anzeige Anzeige

Microsoft 365: Das steht noch auf der Roadmap

Die Roadmap für Microsoft 365 zeigt diese Woche zudem ein neues Feature für Outlook an. Mit dem Org Explorer sollen User:innen des Maildienstes die Strukturen ihres Unternehmens erkunden können. Durch Visualisierungen soll besser zugeordnet werden können, wer in der Firma welche Funktion hat. Das Feature scheint sich also eher für große Organisation zu lohnen.

Außerdem verspricht Microsoft, dass die Einstellungsseiten für die mobilen Outlook-Apps aktualisiert werden, um übersichtlicher daherzukommen.

Mehr zu diesem Thema