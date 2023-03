Microsoft Word: Längst überfälliges Feature kann euch ab jetzt nervige Arbeit ersparen

Tastenkombination: Text ohne Formatierung einfügen

Microsoft Word hat endlich eine nützliche Tastenkombination bekommen, die in den meisten anderen Schreibprogrammen schon lange vorhanden ist: den Shortcut, um Text ohne Formatierung einzufügen.

Den Shortcut, Text mit der Steuerung- und der V-Taste einzufügen, gibt es bei Word schon lange. Bisher gab es aber keine unkomplizierte Möglichkeit, Text einzufügen, ohne die Formatierung zu übernehmen.

Nun hat Ali Forelli, Produktmanagerin im Word-Team, im Microsoft-365-Insider-Blog die guten Nachrichten geteilt: Die gängige Tastenkombination aus Strg + Shift + V auf Windows und auf Mac-Tastaturen Cmd+ Shift + V zum Einfügen von Text ohne Formatierung hat es in Word für Windows und Mac geschafft.

Bisher: Rechtsklick mit Auswahl oder Anpassung im Nachgang

Bisher gab es drei deutlich umständlichere Wege: Zum einen kann nach dem Einfügen der Text markiert und dann der Button „Alle Formatierungen löschen“ ausgewählt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, nach dem Einfügen am Ende der Textpassage den kleinen Menübutton zu finden und dort anzupassen, dass die Formatierung nicht übernommen werden sollte. Drittens kann das Menü durch den Rechtsklick geöffnet werden – und dort unter den Einfüge-Optionen der Button ausgewählt werden, der das Einfügen ohne Formatierung erlaubt.

Weitere neue Tastenkombinationen

Bei Word gibt es zudem weitere neue Shortcuts. Das Copyright-Symbol könne jetzt beispielsweise durch ( + C + ) generiert werden. Strg + Alt + C für Windows und Cmd + Option + C für Mac ist die neue Tastenkombination, um mit der Funktion „Format übertragen“ eine Formatierung zu kopieren. Unter Strg + Alt + V oder Cmd + Option + V kann diese Formatierung dann eingefügt werden. Ist die „Einfügen Spezial“-Funktion aktiviert, kann sie mit Strg + H + V + S ausgeführt werden.

