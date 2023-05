Der Regisseur Wes Anderson ist für seinen einzigartigen Film- und Regiestil bekannt. In seinen Filmen herrscht stets eine stimmungsvolle Farbgestaltung und alles wirkt etwas extravagant. Anderson gilt unter den Regisseuren aus Film und Fernsehen als besonders stilvoll.

Bestimmt hat sich der ein oder andere Kinofan schon einmal gefragt, wie manch ein Film am Ende ausgesehen hätte, wenn Anderson das Ruder der Regie in der Hand gehalten hätte. Der Instagram-Kanal Panoramachannel hat jetzt genau das in die Tat umgesetzt und mithilfe der Bild-KI Midjourney die bekanntesten Charaktere aus dem Universum von „Harry Potter“ in die Welt von Wes Anderson verfrachtet. Und was sollen wir sagen, die Ergebnisse sind wirklich fantastisch. Zwar haben sie mit den ursprünglichen Charakteren teilweise nicht mehr viel zu tun – man denke nur an einen gekämmten und sorgfältig frisierten Hagrid –, aber dafür überraschen sie doch sehr. Es hätte wohl niemand für möglich gehalten, dass in einem eher grummelig wirkenden Typen wie Severus Snape noch so viel Potenzial steckt. Aber seht selbst!

Midjourney verwandelt „Harry Potter"-Charaktere in Wes-Anderson-Ikonen

