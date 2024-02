News Artikel merken

Mini-Atomkraftwerke: Neue Technologie ermöglicht Reaktorschweißen in Rekordzeit

Ein Durchbruch beim Zusammenschweißen der Reaktorbehälter könnte die Herstellung von Mini-Atomkraftwerken revolutionieren. Was bisher ein Jahr dauerte, könnte künftig an einem Tag erledigt sein. Was das bedeutet.