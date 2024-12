„Als Führungskräfte demontiert”: Die Schattenseiten des Mitarbeiter-Enabling

Alle Mitarbeiter:innen sind gegangen. Eine andere Möglichkeit gab es zum Schluss nicht mehr, so sehr hatte sich ein Projekt verselbstständigt. Was war passiert? Durch das Enablen mehrerer Mitarbeiter:innen in einem Team sahen die Angestellten die Führungskraft nicht mehr als weisungsbefugte Vorgesetzte an.

Projekt zum Homeoffice-Tagen brachten den Bruch

Passiert ist das im vergangenen Jahr im Unternehmen von Julia Wohlfeld. Sie leitet den Personalvermittler Tina Voß und bezeichnet sich als New-Work-Fan. So war es für sie selbstverständlich, im Unternehmen eine Kultur zu schaffen, in der Mitarbeiter:innen befähigt werden.

Nachdem die Mitarbeiter:innen – laut Wohlfeld „Highperformer“ – bei mehreren Projekten von ihrer Führungskraft zur Mitarbeit angeregt wurden. Eskaliert sei die Lage beim Thema Homeoffice-Tage. Dabei sollten die Angestellten untereinander einen Vorschlag für eine Lösung erarbeiten. Jedoch schafften sie es nicht, sich zu einigen. Als Folge gab die Führungskraft eine Regelung vor, die wiederum von den Teammitgliedern nicht akzeptiert wurde.

Folge: (Freiwillige) Kündigungen

Die Lage spitzte sich daraufhin zu, eine Führung der Mitarbeiter:innen war nicht mehr möglich. „Wir sind als Führungskräfte demontiert worden“, erinnert sich Wohlfeld. Denn die negative Haltung griff vom Team auf das gesamte, durch Eigenverantwortung und Mitbestimmung geprägte, Unternehmen über.

Das Team sei ihr „komplett um die Ohren geflogen“, fasst die Geschäftsführerin zusammen. Sie zog die Reißleine, insgesamt verließen die involvierten Angestellten das Unternehmen. Teilweise kündigt Wohlfeld, andere gingen in der Folge aus eigenem Antrieb. Wie es zu der Eskalation gekommen ist, hat Wohlfeld mit ihrem Coach reflektiert. „Du hast mit deiner New-Work-DNA deine Organisation überfrachtet“, soll sie zu Wohlfeld gesagt haben.

Podcast: Bei welchen Projekten ist das Enablen unpassend?

Die vielen Gesprächsangebote sowie das Anregen zur Mitarbeit über den eigenen Verantwortungsbereich haben die Mitarbeiter:innen überfordert. Dazu hat Wohlfeld auch aus der Situation gelernt, dass nicht jedes Projekt zum enablen geeignet ist. „Es ist manchmal das Setting, das nicht passt und das ist okay“, summiert sie. Als Grundlage gilt für sie jetzt stets: „Wie viel Energie geben wir in welches Thema?“.

Dennoch bleibt sie bei ihrer New-Work-Begeisterung. „Grundsätzlich ist es das Beste, was wir machen können, miteinander hierarchieübergreifend zu arbeiten“, findet Wohlfeld. Was sie aus der Eskalation noch gelernt hat und bei welchen Entscheidungen das Befähigen nicht angebracht ist, teilt Wohlfeld in dieser t3n-Interview-Folge:

