Mitsubishi erweitert E-Portfolio: Neues Kompakt-Elektroauto für Europa

Mitsubishi plant die Einführung eines neuen Elektroautos für den europäischen Markt, das im Jahr 2025 erscheinen soll. Es soll sich um ein kompaktes SUV handeln, das jedoch eine Besonderheit aufweist: Statt in Japan soll die Produktion dieses Elektrofahrzeugs von Renault in Frankreich übernommen werden.

Anzeige Anzeige

Aktuell bleibt noch offen, ob das neue Modell ein eigenständiges Design von Mitsubishi bekommt oder eher eine Neumarke eines existierenden Renault-Modells darstellen wird.

Diese Strategie ist nicht neu für Mitsubishi; in der Vergangenheit wurden bereits Modelle wie das Renault Captur SUV und der Clio unter den Markennamen Mitsubishi ASX und Colt vertrieben.

Anzeige Anzeige

Renault-CEO gibt das Mitsubishi-Modell bekannt

Das neue Elektro-SUV von Mitsubishi wurde kürzlich von Luca de Meo angekündigt, dem CEO von Renault. Während eines Briefings über die zukünftigen Elektroauto-Pläne seines Unternehmens gab de Meo eine Erklärung ab, die von Drive zitiert wurde:

„Ich kann bestätigen, dass Mitsubishi ein C-SUV EV für den Weltmarkt auf der Amp-R-Medium-Plattform produzieren wird, natürlich in Douai und natürlich vollelektrisch“, so de Meo. In der Automobilindustrie steht die Bezeichnung C-SUV EV für ein Kompakt-SUV.

Anzeige Anzeige

Die Amp-R-Medium-Plattform, auf der das Fahrzeug gebaut werden soll, dient auch als Basis für andere Modelle wie den Megane und den Scenic E-Tech. Die Produktion des neuen Mitsubishi-Elektrofahrzeugs ist in der Renault-Fabrik im französischen Douai geplant.

Mehr zu diesem Thema Europäische Union Elektroauto