Die Monopoly-App ist so erfolgreich, dass daraus ein Brettspiel geworden ist

Mit Monopoly Go hat Hasbro in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Scopely das berühmte Brettspiel erfolgreich in eine Mobile-App verwandelt. Die Anwendung konnte in rund einem Jahr Einnahmen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar verzeichnen, wie der Entwickler in einem Blogpost mitteilt.

Bereits sieben Monate nach dem Release erreichte Monopoly Go einen Umsatz von einer Milliarde Dollar, was die App zum erfolgreichsten Mobile-Game in den USA macht.

Hasbro möchte nun weiter auf diesem Erfolg aufbauen und plant, aus der Monopoly-Go-App, die auf dem Brettspiel basiert, ein neues Brettspiel zu machen, wie Scopely in einem anderen Beitrag schreibt.

Vom Brettspiel zur App zum Brettspiel

Die Monopoly-Go-App ist keine Eins-zu-Eins-Umsetzung des Brettspiels, da Scopely die Regeln für das Handyspiel angepasst hat. Dieses ist schneller als der Klassiker und erlaubt die Manipulation der Mitspieler sowie das Erbauen von Sehenswürdigkeiten und mehr. Die geplante Brettspiel-Version der App soll diese Eigenschaften einfangen.

Sie soll schneller sein und mehr Interaktionen ermöglichen. Außerdem spielt jeder Spieler auf seinem eigenen kleinen Spielbrett.

Wer es als erstes schafft, eine Sehenswürdigkeit zu errichten, gewinnt das Spiel. Die Spieler haben dabei die Möglichkeit, sich gegenseitig zu manipulieren.

In den USA verfügbar

Momentan ist das Brettspiel zur App in den USA verfügbar, kann aber über Amazon auch nach Deutschland bestellt werden. Ob das Brettspiel, basierend auf der App, genauso erfolgreich sein wird wie die App selbst oder der Klassiker, auf dem alles basiert, wird sich noch zeigen müssen. Auf jeden Fall bringt es frischen Wind und eine neue Art, das alte Brettspiel zu spielen.

