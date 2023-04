Elon Musk ändert Twitter-Logo zu Dogecoin – Wert der Kryptowährung steigt

Zeitweise um 30 Prozent schnellte der Dogecoin-Wert, der schon seit Längerem in der Krise steckt, nach dem Logowechsel hoch. Was in allen Einzelheiten passiert war und vor allem warum, darüber lässt sich nur spekulieren, denn der Onlinedienst wechselte am 3. April ohne jegliche Erklärung in seiner Webversion vorübergehend zu dem Bild eines Hundes der japanischen Rasse Shiba Inu, der für die Digitalwährung Dogecoin steht.

Doch wer dahintersteckt, ist relativ klar: Twitter-Besitzer Elon Musk, der umgehend einen entsprechenden Tweet absetzte.

Musk, der sich 2021 das erste Mal öffentlich „Dogefather“ nannte, pflegt bekanntlich eine enge Beziehung zu der umstrittenen Digitalwährung und hatte in der Vergangenheit schon mehrfach für kurzfristige Kursanstiege des Dogecoins gesorgt – einfach, indem er die Währung auf Twitter erwähnte.

Aktuellen Kontext geben die Entwicklungen rund um Elon Musks neueste Auseinandersetzungen vor Gericht: Einem Bericht der Agentur Reuters zufolge stellten Musks Anwälte erst Ende März einen Antrag auf Abweisung einer 258-Milliarden-Dollar-Erpressungsklage, in der er beschuldigt wurde, ein Schneeballsystem zur Unterstützung der Kryptowährung Dogecoin zu betreiben. „Es ist nichts Unrechtmäßiges daran, Worte der Unterstützung für oder lustige Bilder über eine Kryptowährung zu twittern, die weiterhin eine Marktkapitalisierung von fast zehn Milliarden Dollar hat“, wird aus dem Antrag zitiert. Und weiter: „Dieses Gericht sollte der Fantasie der Kläger ein Ende setzen.“

Durch die Aktion stieg der Preis zum ersten Mal seit Monaten kurzzeitig auf über 0,10 US-Dollar. Der Dogecoin liegt allerdings immer noch weit unter seinem Allzeithoch von knapp über 0,70 Dollar pro Coin im Mai 2021. Musk hatte in der Vergangenheit eingeräumt, dass er Dogecoin besitzt, unklar bleibt, um wie viele es sich handelt.

