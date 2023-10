Nasa enthüllt: Bennu-Proben enthalten wichtige Bausteine des Lebens

Am Mittwoch hat die Nasa in einem Livestream die Kapsel der Sonde Osiris-Rex gezeigt, in der sich das auf dem Asteroiden Bennu eingesammelte Material befindet. Nasa-Administrator Bill Nelson bezeichnete die Sammlung aus Steinchen und Staubpartikeln als „größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe, die jemals auf die Erde zurückgekehrt ist“.

Bennu-Proben: Mehr Material als erhofft

Die Forscher:innen fanden deutlich mehr als die erhofften 60 Gramm Material vor. Nasa-Angaben zufolge sei nicht nur der eigentliche Materialbehälter, der sogenannte Tagsam-Kopf (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) übergequollen. Auch an der Kapsel selbst hätten die Forscher:innen deutlich mehr Staub vorgefunden als gedacht.

Die ersten Analysen des Materials haben jetzt ergeben, so die Nasa, dass die Steinchen und Staubpartikel große Mengen an Kohlenstoff sowie Wasser enthalten. Das Wasser komme in Form von hydratisierten Tonmineralien vor. Kohlenstoff sei sowohl in Form von Mineralien als auch organischen Molekülen gefunden worden.

Nelson zufolge seien die Kohlenstoff- und Wasserstoffmoleküle genau die Art von Material, die die Nasa finden wollte. „Sie sind entscheidende Elemente bei der Bildung unseres Planeten und werden uns helfen, den Ursprung von Elementen zu bestimmen, die zu Leben hätten führen können“, so Nelson.

Viele Jahre Forschung an Asteroiden-Material

Nach den ersten Analysen liegen jetzt aber noch Jahrzehnte der Forschung vor den Wissenschaftler:innen und folgenden Generationen. 70 Prozent des Materials wird entsprechend unangetastet aufbewahrt, damit in Zukunft mit möglicherweise noch ausgefeilteren Analysemethoden daran geforscht werden kann. Außerdem werden Proben des Materials rund 200 Forscher:innen weltweit zur Verfügung gestellt.

Neben der weiteren Suche nach Informationen zur Entstehung unseres Sonnensystems und dazu, wie die für das Leben notwendigen Bausteine auf die Erde gekommen sein könnten, geht es den Forscher:innen auch um den Schutz der Erde.

Bennu: Asteroid könnte irgendwann die Erde treffen

So sollen die Proben des 4,5 Milliarden Jahre alten Bennu auch Aufschluss darüber geben können, wie sich Kollisionen der Erde mit diesem und ähnlichen Asteroiden vermeiden lassen. Bennu gilt als einer der Asteroiden, der der Erde in Zukunft gefährlich nahe kommen könnte.

