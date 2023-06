Erschütternd: Nasa-Videos machen CO2-Emissionen sichtbar

Dass Treibhausgase zur Klimaerwärmung beitragen und der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) möglichst schnell drastisch reduziert werden sollte, ist nicht nur unter Klimaschützer:innen längst bekannt. Und doch ist es schwer, sich das wahre Ausmaß eines Problems vorzustellen, das unsichtbar und deshalb relativ abstrakt daherkommt.

Um das zu ändern, hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Animation veröffentlicht, die keine Zweifel offenlässt. In insgesamt drei Videos wird gezeigt, in welchen Erdteilen im Jahr 2021 wie viel CO2 freigesetzt wurde und wie es sich im Verlauf des Jahres auf die Erdatmosphäre ausgewirkt hat.

4 Hauptverursacher treiben den Klimawandel voran

Ein erstes Video zeigt Nord- und Südamerika, das zweite Afrika und Europa, das dritte den australischen, asiatischen und indonesischen Raum. In jedem Video sind zudem die vier Hauptverursacher der klimaschädlichen Emissionen zu sehen, denen jeweils eine Farbe zugeordnet ist: Orange steht für fossile Brennstoffe, Rot für brennende Biomasse, Grün für Landökosysteme und Blau für die Ozeane.

Ebenso zu sehen sind die Punkte, an denen CO2 von den grün markierten Landökosystemen und den blauen Ozeanen absorbiert wird. Diese bilden eigentlich sogenannte Kohlenstoffsenken oder auch CO2-Reservoirs, was bedeutet, dass sie mehr Kohlenstoff aufnehmen und speichern, als sie abgeben. Laut Nasa können einzelne Orte zu bestimmten Zeiten aber auch CO2-Quellen sein.

Eine orangefarbene Wolke umwabert den Erdball

Im ersten Video wird die gesamte Erde von einer orangefarbenen Wolke verdeckt, die durch fossile Brennstoffe entsteht. Dabei ist auch zu erkennen, dass Pflanzen das CO2 während der Vegetationsperiode durch Fotosynthese aufnehmen. Im Winter allerdings geben sie einen großen Teil des Kohlenstoffs auch wieder ab.

Das zweite Video zeigt deutlich, dass in China besonders viele Treibhausgase durch fossile Brennstoffe entstehen. Dagegen wird in Australien, wo verhältnismäßig wenige Menschen leben und auch die Emissionen geringer sind, viel Treibhausgas absorbiert.

In einem dritten Video werden vor allem die Auswirkungen der Brandrodungen in Zentralafrika deutlich. In der Beschreibung der Animation weist die Nasa darauf hin, dass das Feuer Landökosysteme und damit deren Fähigkeit zerstört, Kohlenstoffdioxid zu binden.

