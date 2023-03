Nasa bringt Artemis-Mission zu Minecraft – und das hat einen bestimmten Grund

Das große Ziel des Artemis-Programms der Nasa ist es, den Menschen zurück auf den Mond zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind viele technologische Herausforderungen zu bewältigen. Es müssen komplexe Technologien entwickelt werden, um gigantische Mondraketen zu bauen, und es bedarf einer neuen Generation von Astronauten, Ingenieuren und Wissenschaftlern, die motiviert sind, diese Aufgabe in den nächsten Jahrzehnten fortzusetzen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Aus diesem Grund hat sich die Weltraumorganisation mit Microsoft zusammengetan und einige interaktive Lektionen entwickelt, die in der Welt des beliebten Videospiels Minecraft stattfinden. Damit will die Nasa Kinder dazu ermutigen, sich mit der Raumfahrt auseinanderzusetzen, und ihnen gleichzeitig die Ziele und Technologien des Artemis-Programms näherbringen.

So sollen die Nachwuchs-Gamer die Grundlagen der Raketenwissenschaft sowie die Herausforderungen, die mit Missionen und dem Überleben im Weltraum verbunden sind, kennenlernen. Die Minecraft-Welten „Artemis: Rocket Build“ und „Artemis: Return to the Moon“ können kostenlos über die Minecraft-Education-Plattform heruntergeladen werden.

Es gibt einiges zu lernen

In „Artemis: Rocket Build“ lernen die Spieler mehr über das Space-Launch-System der Nasa, das im November 2020 seinen erfolgreichen Jungfernflug absolviert hat. Die Spieler werden aufgefordert, ihre eigenen Raketen, die Satelliten und Besatzungen in den Weltraum bringen können, zu entwerfen und anzupassen, wobei sie sich mit Beschränkungen beim Treibstoff und Budget auseinandersetzen müssen.

„Artemis: Return to the Moon“ lässt die Spieler eine digitale Version der Orion-Kapsel steuern. Sie können als Teil einer Orion-Astronauten-Crew Mini-Missionen abschließen und Herausforderungen im Weltraum lösen.

„Die Nasa ist bestrebt, das breiteste Publikum zu erreichen und die Artemis-Generation zu inspirieren, sich auf die Missionen von morgen vorzubereiten“, sagte Nasa-Administrator Bill Nelson in einer Ankündigung. „Durch unsere Partnerschaft mit Microsoft spiegelt diese neue Grenze in Minecraft die Priorität der Nasa wider, die Grenzen der Erforschung des Mondes, des Mars und darüber hinaus zu erweitern.“

Mehr zu diesem Thema NASA Artemis