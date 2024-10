Nasa: Rover-Daten zeigen, wie sich das Klima auf dem Mars verändert hat

Der Mars weist heute Anzeichen dafür auf, dass es einst reichlich Wasser gab, mit Merkmalen, die Tälern und Deltas ähneln, und Mineralien, die sich nur in Gegenwart von flüssigem Wasser bilden. Das Konzept dieses Künstlers zeigt, wie der Rote Planet vor Milliarden von Jahren entstanden sein könnte. (Bild: The Lunar and Planetary Institute/Nasa)

Schon seit Langem beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Frage, wann und ob es auf dem Mars Leben gegeben haben könnte und was die Oberfläche des Planeten zu dem gemacht hat, was sie heute ist – einen lebensfeindliche Einöde.

Anzeige Anzeige

Doch jetzt hat der Curiosity-Rover der Nasa erstmals Beweise zur Erde geschickt, wie sich das Klima auf dem Mars tatsächlich verändert hat. Diesen neuen Erkenntnissen zufolge, hat es in der Antike auf dem Mars einen krassen Klimawandel gegeben.

Mineralien speichern Klimaveränderungen

Der Marsrover erforscht bereits seit August 2012 den roten Planeten und liefert immer wieder hochinteressante Forschungsergebnisse. Aktuell ist der Rover damit beauftragt, den sogenannten Gale-Krater zu untersuchen.

Anzeige Anzeige

Die Wissenschaftler verwendeten Instrumente an Bord von Curiosity, um die Isotopenzusammensetzung kohlenstoffreicher Mineralien (Karbonate) zu messen, die im Gale-Krater gefunden wurden, heißt es in einer Mitteilung der Nasa.

Die Messungen haben neue Erkenntnisse darüber geliefert, wie sich das Klima auf dem Mars zu Zeiten der Antike drastisch veränderte. Die untersuchten Mineralien können laut der Forscher Signaturen der Umgebungen speichern, in denen sie entstanden sind, einschließlich der Temperatur und des Säuregehalts des Wassers sowie der Zusammensetzung des Wassers und der Atmosphäre. Somit können Karbonate nachweislich für Klimaaufzeichnungen dienen.

Anzeige Anzeige

Es gab reichlich Wasser auf dem Mars

Vor vielen Milliarden Jahren gab es demnach reichlich Wasser auf der Mars-Oberfläche, das dann durch einen radikalen Klimawandel verdunstete.

„Die Isotopenwerte dieser Karbonate deuten auf extreme Mengen an Verdunstung hin, was darauf hindeutet, dass diese Karbonate wahrscheinlich in einem Klima entstanden sind, das nur vorübergehendes flüssiges Wasser unterstützen konnte“, so David Burtt vom Goddard Space Flight Center der Nasa in Greenbelt, Maryland, Hauptautor der Studie. „Unsere Proben stimmen nicht mit einer alten Umgebung mit Leben (Biosphäre) auf der Marsoberfläche überein, obwohl dies die Möglichkeit einer unterirdischen Biosphäre oder einer Oberflächenbiosphäre nicht ausschließt, die vor der Bildung dieser Karbonate begann und endete.“

Anzeige Anzeige

Zwei mögliche Szenarien für die Entstehung der Mineralien

Das Forscherteam nimmt an, dass die im Gale-Krater gefundenen Mineralien entweder durch eine Reihe von Nass-Trocken-Zyklen im Gale-Krater gebildet wurden oder in sehr salzigem Wasser unter kalten, eisbildenden (kryogenen) Bedingungen.

„Diese Entstehungsmechanismen repräsentieren zwei verschiedene Klimaregime, die unterschiedliche Szenarien für die Bewohnbarkeit darstellen können“, erklärt Jennifer Stern vom Nasa Goddard, eine Co-Autorin der Studie. „Feucht-Trocken-Zyklen würden einen Wechsel zwischen bewohnbareren und weniger bewohnbaren Umgebungen anzeigen, während kryogene Temperaturen in den mittleren Breiten des Mars auf eine weniger bewohnbare Umgebung hinweisen würden, in der das meiste Wasser in Eis eingeschlossen und für Chemie oder Biologie nicht verfügbar ist, und das, was dort vorhanden ist, extrem salzig und für Leben unangenehm ist.“

Bereits in der Vergangenheit wurden diese Klimaszenarien für den Ur-Mars von Forschenden vorgeschlagen, basierend auf dem Vorkommen bestimmter Mineralien, globalen Modellrechnungen und der Identifizierung von Gesteinsformationen. Das neuste Ergebnis ist jedoch das erste, das Isotopenbeweise aus Gesteinsproben zur Unterstützung der Szenarien liefert.

14 unglaubliche Bilder vom Mars

21 Bilder ansehen 21 unglaubliche Bilder vom Mars Quelle: Foto: NASA/JPL/USGS

Mehr zu diesem Thema