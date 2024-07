Native Advertising: Neue Amazon-Werbelösung von Triplelift

Als weltweites Adtech-Unternehmen hat Triplelift, das erst seit kurzer Zeit den deutschen Markt wieder intensiver bespielt, eine Retail-Media-Kooperation mit Amazon angekündigt. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben die erste Supply-Side-Plattform (SSP), mit der Amazon-Kund:innen und ‑Kaufinteressent:innen über eine speziell angepasste Werbeauslieferung adressiert werden können.

Die Lösung läuft unter dem Namen Responsive E‑Commerce Native Supply (Native REC) und will Werbebotschaften nahtlos in die Einkaufsumgebung von Amazon integrieren. Die Anzeigen sollen als passender wahrgenommen werden und auf die Präferenzen der Amazon-Kund:innen abgestimmt werden. Davon verspricht sich der Adtech-Anbieter eine verbesserte Conversion und mehr Wahrnehmung der Relevanz.

Retail Media – Marktsegment mit Zuwachsraten

Das Timing für den Schritt könnte passen. Denn nicht nur laut Onlinevermarkterkreis (OVK) hat das programmatische Advertising in letzter Zeit einen Schub in der Akzeptanz erfahren, sondern Triplelift hat auch im Rahmen einer Studie ermittelt, dass Retail Media von den deutschen Marketing­verantwortlichen als eines der beiden Top-Themen wahrgenommen wird. Retail Media sei hier das am schnellsten wachsende Segment im Digitalbereich und werde noch über Jahre weiter wachsen, glauben die Expert:innen von Triplelift.

Laut der Prognose vom Fachkreis Online-Mediaagenturen (Foma) steigen die Nettoinvestitionen in diesem Jahr um 22 Prozent, mehr als in jedem anderen Segment. Um auf die Bedürfnisse von Käufern im (Einzel-)Handel einzugehen, hat Triplelift die Adaptive Commerce Solution entwickelt. Einkäufer:innen sollen so Shoppingelemente für Konsument:innen hervorheben und nahtlos in den umgebenden Content einfügen.

Schnelles und einfach handhabbares Werbeformat

In der Tat dürfte es vielen Werbetreibenden entgegenkommen, wenn für die Creation keine zusätzlichen Kosten und Zeitaufwände anfallen – abgesehen davon, dass hier in den letzten Monaten viele Anbieter:innen (weitgehend) automatisierte KI-Lösungen vorgestellt haben. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung, dynamisch Anzeigen zu generieren, die Echtzeit-Assets von ihren Amazon-Produktseiten nutzen, beispielsweise Preise, Sternebewertungen und Prime-Logos. „Damit sind sie in der Lage, über den gesamten Native Supply Footprint von Triplelift zu skalieren und Anzeigen über ein breites Netzwerk von Websites zu verteilen“, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die besagten Native-REC-Formate dienen als wichtige Ergänzung zur Standard-Display-Werbung und die Zuordnung kann über die Amazon-ASIN erfolgen, um so Kampagnen mit Adaptive Commerce Solutions zu verbessern. Zudem ist Triplelift in Amazon DSP integriert, um sicherzustellen, dass dieses neue Format im aktuellen Arbeitsablauf des:der Käufer:in genutzt werden kann.

Das Unternehmen, das in der Vergangenheit vor allem im Native-Advertising-Umfeld aktiv war, will sich über Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle zwischen Kreation, Medien und Daten positionieren, und die Plattform bedient dabei die gängigen Marken, Publisher, Streaming­unternehmen und Demand-Side-Plattformen. Hierfür betreibt Triplelift eine First-Party-Datenmanagement-Plattform.