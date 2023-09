Neu in der Führungsposition: 5 Tipps von Gründerin Nina Julie Lepique

Mit ihrem Startup Femtasy produziert Nina Julie Lepique seit 2018 erotische Hörspiele für eine überwiegend weibliche Zielgruppe. Um die geht es im t3n Interview-Podcast aber nicht – sondern um die Art und Weise, wie bei Femtasy gearbeitet wird. Was Lepique in ihrer Rolle als Führungskraft wichtig ist, wo sie Grenzen zieht und warum sie auf radikal ehrliches Feedback setzt, erklärt sie im Podcast. Was sie frischgebackenen Führungskräften raten würde, liest du hier.

Anzeige Anzeige

Personalentscheidungen: Die Firma kommt vor dem eigenen Stolz

Wer in jungen Jahren eine Führungsposition besetzt, dürfte ziemlich schnell mit Kolleg:innen oder Mitarbeitenden zu tun haben, die schon deutlich erfahrener sind als man selbst. Lepiques Tipp an dieser Stelle: „Hab keine Angst davor, Menschen ins Boot zu holen, die besser sind als du.“

Hin und wieder an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln oder mit dem Ego zu kämpfen, ist ziemlich normal. Das sollte sich aber nicht auf deine Entscheidungen auswirken – hier gilt das Motto „Company first“. Im Fokus steht also, wer die bestmögliche Besetzung für die Firma ist, nicht wer am wenigsten am eigenen Selbstbewusstsein kratzt.

Anzeige Anzeige

Beziehungen sind Key: Interessier dich für die Menschen

Lepique rät außerdem, viel Zeit in den Aufbau von Beziehungen zu den einzelnen Teammitgliedern zu stecken. Das hilft dabei, das Vertrauen, den Respekt und auch die Loyalität zu erhöhen – auch von Mitarbeitenden, die erfahrener sind als man selbst.

Was macht die einzelnen Menschen im Team aus? Was sind Stärken und Schwächen und wo könnte man beispielsweise persönliches Wachstum unterstützen? Wer seine Mitarbeitenden unterstützen und fördern will, muss dafür längst nicht in jedem Thema inhaltlich versiert sein, sondern kann zum Beispiel auch die Arbeit mit externen Sparringspartner:innen und Mentor:innen anbieten.

Anzeige Anzeige

Team-Lead als Vorbild: Starke Visionen und eine starke Kultur

Sind alle an Bord, ist da noch das gemeinsame Arbeiten. Aus Lepiques Sicht sollte eine Führungskraft dabei drei Dinge besonders sichtbar machen: die Vision, den Purpose und die Kultur einer Firma.

Wer an der Spitze eines Teams steht, kann die Kultur, also die Art, wie miteinander gearbeitet wird, maßgeblich formen – und wird zum Vorbild. Gleiches gilt für die Vision und den Purpose, also die Frage: „Wofür eigentlich das Ganze, abgesehen vom Gehalt, mit dem wir unsere Miete bezahlen?“ Eine Führungskraft, die das „Bigger Picture“ überzeugend vermittelt, kann ihr Team damit inspirieren und zusammenbringen.

Anzeige Anzeige

Selbstreflexion und Feedback helfen, besser zu werden

Was ist mir als als Führungskraft eigentlich wichtig? Was sind meine Stärken und wo kann ich noch besser werden? Antworten auf genau diese Fragen findest du durch Selbstreflexion und Feedback. Als Führungskraft solltest du dir regelmäßig Zeit dafür einräumen, rät Lepique. Sie selbst holt sich von ihrem Team beispielsweise ein 360-Grad-Feedback ein.

Die eigene Reflexion und das Feedback von außen werden zur Basis für persönliches Wachstum. Lepique konzentriert sich nach der Auswertung aller Eindrücke zunächst auf die Extreme. Was schon besonders gut gelingt, lässt sich bis ans Maximum ausbauen. Was wirklich schlecht läuft, muss zeitnah ausgebessert werden, damit es nicht zum Fallstrick wird.

Wichtig dabei: der Transfer von der Theorie in die Praxis. Es darf nicht bei guten Vorsätzen bleiben, was ab morgen anders laufen soll – die Umsetzung zählt.

Anzeige Anzeige

Gerade in Startups: Mach Dinge radikal anders

Wenn du in einer Führungsposition angekommen bist, hast du damit vielleicht auch die Möglichkeit, Dinge radikal anders zu machen. Gerade in Startups gibt es vielfältigen Gestaltungsspielraum für neue Arbeitsweisen oder Benefits. Den sollte man bewusst als Stärke ausnutzen, findet Lepique. Du kannst deinem Team vielleicht nicht das höchste Gehalt zahlen – aber wie wäre es zum Beispiel mit „Unlimited Recharge Time“? Was genau sich dahinter verbirgt und welche Erfahrungen Nina Julie Lepique in ihrer Position als Startup-Chefin sonst noch gemacht hat, hörst du im t3n Interview-Podcast.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.