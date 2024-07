Gale-Krater enthüllt frostige Vergangenheit des Mars: War der Rote Planet früher bewohnbar?

Die klimatische Vergangenheit des Planeten Mars ist für viele Wissenschaftler:innen von großem Interesse. Warum? Erkenntnisse darüber könnten helfen, die Frage zu beantworten, ob der rote Planet jemals bewohnbar war.

Studie zeigt, dass es auf dem Mars wohl sehr kalt war

Eine neue Studie legt nahe, dass es auf dem Mars sehr kalt war. Es gebe Ähnlichkeiten zwischen dem Marsboden und jenem im kanadischen Neufundland, wo ein kaltes subarktisches Klima herrscht, berichtet das Online-Wissenschaftsmagazin Knowridge. Hierfür wurde der Boden des Gale-Krater näher untersucht.

Das Studium der Böden ermöglicht es Wissenschaftler:innen, anhand der gefundenen Mineralien die Geschichte von Landschaftsveränderungen im Laufe der Zeit zu beschreiben.

Interessantes „Wackelpudding“-Material gefunden

Und zwar einer sehr langen Zeit: Die Böden und Gesteine ​​des Gale-Kraters dokumentieren das Klima des Mars vor drei bis vier Milliarden Jahren. Zu jener Zeit gab es auf der Erde erste Spuren von Leben. „Wir können Erdböden untersuchen, um Rückschlüsse auf die Bedingungen auf dem Mars zu ziehen“, erklärte Anthony Feldman, Bodenkundler am Desert Research Institute (DRI), gegenüber Knowridge.

Bei den Untersuchungen der Boden- und Gesteinsproben stießen die Forscher:innen auf viel sogenanntes röntgenamorphes Material. Laut Spektrum sind das Stoffe „ohne periodische Anordnung der Atome in einem Gitter“. Man könne sich röntgenamorphes Material „wie Wackelpudding vorstellen“, sagte Feldman. „Es ist eine Mischung aus verschiedenen Elementen und Chemikalien, die aneinander vorbeigleiten.“

Material ist reich an Eisen und Silizium, aber arm an Aluminium

Chemische Analysen der Boden- und Gesteinsproben ergaben, dass das röntgenamorphe Material reich an Eisen und Silizium, aber arm an Aluminium ist. Was das (Nicht-)Vorhandensein dieser Materialien über die frühere Umgebung des Mars aussagt, ist für die Wissenschaftler:innen noch unklar. Trotzdem verbessere die Untersuchung „unser Verständnis des Marsklimas“, erklärte Feldman. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Fülle an amorphem Material im Gale-Krater mit subarktischen Bedingungen übereinstimmt, ähnlich denen an Orten wie Island.“

Das Klima des Mars war demnach wahrscheinlich kalt und eisig, ähnlich wie in subarktischen Regionen der Erde. Diese Entdeckung sei ein wichtiger Schritt zum Verständnis der Geschichte und der potenziellen Bewohnbarkeit des roten Planeten.

