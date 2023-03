Xiaomi: Neuer Feststoff-Akku mit hoher Energiedichte und besonders sicher

Xiaomi hat eine neue Festkörperbatterie vorgestellt. Der Elektronikkonzern spricht von einer „revolutionären“ Technologie, die gleich drei Meilensteine erreicht habe. Zunächst stellt er die hohe Energiedichte in den Vordergrund. In Labortests soll der neue Speicher eine volumetrische Energiedichte von rund 1.000 Wattstunden pro Liter erreicht haben. Doch auch in Sachen Haltbarkeit und Kälte-Entladung habe der neue Prototyp signifikante Verbesserungen zur herkömmlichen Methode gezeigt.

Energiedichte: Die Batteriewährung der Gegenwart

Die Energiedichte beschreibt, wie viel Energie pro Volumen entnommen werden kann. Je höher sie liegt, desto kleiner und damit leichter darf das Akkupack bei gleicher Speicherleistung ausfallen. Mit 1.000 Wattstunden pro Liter präsentiert Xiaomi eine sehr hohe Energiedichte. Zum Vergleich: Herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus liegen bei zwischen 180 und 500 Wattstunden.

Für den Auto- und Handyhersteller spielt der Größenunterschied eine große Rolle. Er sei mit dem neuen Akku in der Lage gewesen, einen Akku mit 6.000 Milliamperestunden in das kompakte Gehäuse eines Smartphones vom Typ Xiaomi 13 einzusetzen. Der Spitzenreiter in diesem Bereich ist zurzeit das iPhone 14 Plus mit einer Kapazität von 4.325 Milliamperestunden.

Akku-Leistung bei Kälte verbessert

Als zweiten Vorteil spricht Xiaomi die Entladung bei Eiseskälte an. Gewöhnliche Lithium-Ionen-Akkus besitzen ein flüssiges Elektrolyt, das bei sehr niedrigen Temperaturen die Viskosität und damit die Beweglichkeit der Ionen senkt. Die Leitfähigkeit des Lithiums fällt dann um bis zu 60 Prozent. Die Anwender:innen merken das daran, dass der Akku kürzer hält.

Die neue Feststoff-Batterie von Xiaomi habe bei frostigen Temperaturen eine Leistungssteigerung von 20 Prozent gegenüber den herkömmlichen Akkus aufgewiesen, so die Meldung. Die Messungen fanden bei -20 Grad Celsius statt.

Xiaomi: Feststoff-Akku robuster und widerstandsfähiger

Das chinesische Unternehmen stellt zudem einen weiteren Vorteil heraus: verbesserte Sicherheit. So verhindere das feste Elektrolyt das Eindringen von Lithium-Dendriten, die Kurzschlüsse und andere Fehlfunktionen auslösen können. Zum anderen haben die Ingenieur:innen die Stechnadel-Festigkeit des Prototyps gesteigert.

Bei diesem Test simuliert man äußere Beschädigungen, indem man den Akku mit Nadelstichen traktiert. Das Problem bei den herkömmlichen Pendants liegt darin, dass dadurch positive und negative Elektrode Kontakt haben können und so Fehlfunktionen ausgelöst werden. Die Feststoffbatterie hat diesem Test hingegen mit Bravour bestanden. Ihre positiven Elektroden beschichtete Xiaomi mit keramischem Elektrolyt.

