Neues Macbook Pro: Stiftung Warentest kürt den besten Laptop aller Zeiten

Stiftung Warentest hatte sich die neuen Macbook-Pro-Modelle mit 14- und 16-Zoll-Bildschirmen ins Haus geholt, beide ausgestattet mit dem neuen M4-Chip. Dabei handelte es sich um die günstigsten Varianten, mit 512 Gigabyte SSD- und 16 bzw. 24 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Preislich verorteten die Tester:innen die Modelle bei mittleren Onlinepreisen von etwa 1.850 EUR für das 14-Zoll-Gerät, während das 16-Zoll-Macbook knapp 2.660 EUR kostete. Das sind durchaus Preise, für die man bei anderen Herstellern mehr als ein Gerät kaufen kann. Die Frage ist, bieten die Macbooks den entsprechenden Gegenwert?

Macbook Pro mit M4-Chip: Deutlich mehr Rechen- und Grafikleistung

Im Vergleich zu den Vorgängern lieferten die neuen M4-Chips deutlich mehr Rechen- und Grafikleistung, so Stiftung Warentest. Besonders das größere Modell überzeuge mit seinen 14 CPU- und 20 GPU-Kernen.

Die Tester:innen loben die Geschwindigkeit sowohl in Benchmark-Tests als auch bei alltäglichen Aufgaben wie dem Öffnen von Dateien oder der Installation von Software. Für grafiklastige Anwendungen wie Videoschnitt oder aufwendige Spiele ist das 16-Zoll-Macbook Pro sogar das erste Gerät, das im laut Warentest „deutlich verschärften Prüfprogramm“ die Note „sehr gut“ erhielt.

Macbook Pro mit M4-Chip: Akku und Display setzen neue Maßstäbe

Neben der Leistung konnte das Duo im Test auch in Sachen Ausdauer punkten. Das 16-Zoll-Modell halte bei typischen Aufgaben wie Videostreaming oder dem Surfen im Internet rund zwei Stunden länger durch als sein Vorgänger, wobei der Akku in nur zwei Stunden vollständig geladen sei, so das Fazit.

Die neuen Mini-LED-Displays böten zudem eine beeindruckende Bildqualität. Mit schnellen Reaktionszeiten beim Bildaufbau erreichten sie fast das Niveau moderner OLED-Panels.

Im Ergebnis kann Apple mit dem neuen Macbook Pro M4 sogar unter den strengen Maßstäben der Warentester:innen vollends überzeugen. Wer bereit ist, für Spitzenleistung und Premiumqualität tief in die Tasche zu greifen, bekommt laut Stiftung Warentest das aktuell beste Notebook am Markt. Die Tester:innen gehen sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnen die 16-Zoll-Version der neuen Macbooks als „den besten Computer, den wir jemals getestet haben“.

Auch im t3n-Test hatte sich das kleine Macbook Pro 14 Zoll mit M4-Chip überzeugend gezeigt.

