Neues Raumschiff vorgestellt: China setzt auf das klassische Space-Shuttle-Design

Die chinesische Regierung hat das ihr gehörende staatliche Chengdu Aircraft Design and Research Institute mit einem Auftrag zur Entwicklung eines kostengünstigen Raumfahrzeugs zur Versorgung der drei Jahre alten Raumstation Tiangong versorgt. Haolong (Großer Drache) ist einer von zwei Vorschlägen, die die chinesische Raumfahrtbehörde im vergangenen Monat ausgewählt hatte.

Haolong soll günstige Versorgung der Raumstation sichern

Das Projekt ist wichtig für das Land, weil es plant, seine Raumstation in den kommenden Jahren von drei auf sechs Module erheblich zu erweitern. Das Design des neuen Raumschiffs wirkt vertraut.

Es sieht nicht nur dem inzwischen eingestellten Space Shuttle der US-Raumfahrtbehörde Nasa täuschend ähnlich. Es wird ebenso von einer Rakete gestartet und landet dann, bei seiner Rückkehr zur Erde, wie ein Flugzeug auf einer Landebahn. Haolong ist knapp 10 Meter lang und 8 Meter breit.

Space Shuttle lässt grüßen

„Mit seinem stumpfnasigen Rumpf und großen, zurückgeschwungenen Deltaflügeln kombiniert es die Eigenschaften von Raum- und Luftfahrzeugen. Es kann mit einer Trägerrakete in den Orbit gebracht und wie ein Flugzeug auf einer Landebahn gelandet werden“, erklärte Haolong-Chefdesigner Fang Yuangpen in einem Video des staatlichen Senders CCTV.

Wie Space.com berichtet, wird Haolong weniger als die Hälfte des chinesischen Frachtraumschiffs Tianzhou (Himmelsschiff) wiegen, das derzeit für die Versorgung der Tiangong-Raumstation genutzt wird. Wann Haolong einsatzbereit sein wird, steht in den Sternen. Derzeit ist das Projekt nicht über einige Entwürfe hinaus.

USA arbeiten an Dream Chaser

Auch in den USA wird an einem Revival des Space Shuttles gearbeitet. Dort arbeitet das US-Raumfahrtunternehmen Sierra Space an einem ähnlichen Raumfahrzeug namens Dream Chaser.

Wann dieses Raumfahrzeug einsatzbereit sein wird, steht genauso in den Sternen. Denn es wurde bereits vor über zwei Jahrzehnten öffentlich angekündigt und hat seitdem immer wieder Verzögerungen erfahren.

Im September 2024 sollte eigentlich der Jungfernflug stattfinden. Der wurde indes abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt im nächsten Jahr verschoben.

