Neuralink: Musks Hirnimplantat-Unternehmen sucht Partner für Versuche am Menschen

Elon Musks Unternehmen Neuralink, das an Gehirnimplantaten forscht, hat sich an eines der größten neurochirurgischen Zentren in den USA gewandt. Neuralink sieht es als potenziellen Partner für klinische Studien, um seine Geräte an Menschen zu testen – sobald die Aufsichtsbehörden dies zulassen.