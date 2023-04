Kampf-NES: Ein Nintendo Entertainment System, das dich umbringen könnte

Das NES kann so einiges zersägen. (Screenshot: electrosync / t3n)

Der Youtuber Electrosync hat ein Nintendo Entertainment System (NES) gebaut, das Wassermelonen und Bierdosen zersägen kann. Auch für Menschen könnte es gefährlich werden, wenn sie nicht vorsichtig sind.

Inspiriert ist das Projekt von der kompetitiven Kampfroboter-Szene. Hier möchte der Youtuber die umgebaute NES in der sogenannten Käfergewichtsklasse in Showmatches antreten lassen. Das sind Kampfroboter bis 1,36 Kilogramm.

Den Bau des Roboters hat Electrosync Schritt für Schritt in einem Video dokumentiert:

Nintendo-Teile müssen weichen

Um Platz zu schaffen und Gewicht zu sparen, musste das Innere der alten Konsole weichen. Von der originalen NES blieb lediglich die Hülle übrig, die dem Kampfroboter als Panzerung dienen soll.

Eingefleischten NES-Liebhabern dürfte das gar nicht passen, da der Youtuber ein originales Nintendo Entertainment System für seinen Roboter verwendet hat. Nachdem das Innere entfernt wurde, war Platz für die Teile, die den Kampfroboter ausmachen.

Er fährt auf zwei Rädern, die jeweils an einen kleinen Motor angeschlossen sind. Als Waffe dient eine rotierende Kreissäge. Wie viele andere Teile auch hat der Bastler sie zunächst im 3D-Drucker erstellt, dann aber gemerkt, dass man mit einer Plastiksäge nicht so viel Schaden anrichten kann.

Aus dem Baumarkt holte er sich dann ein kleines Sägeblatt, das in den Kampfroboter passte. Das fährt aus dem Schlitz aus, in den sonst die Spiele eingesteckt werden.

Roboter kann Schaden anrichten

Electrosync hat seinen Roboter den „NEStroyer“ getauft, eine Wortschöpfung aus NES und Destroyer, also Zerstörer – und genau das tut er auch. In ein paar Tests hat er den NEStroyer gegen eine Wassermelone, ein erfundenes NES-Spiel und eine Bierdose antreten lassen. Gegen die Wassermelone und die Bierdose kann sich die umgebaute Konsole problemlos durchsetzen. Bei dem NES-Spiel scheitert sie allerdings, da das Sägeblatt einfach an ihr hängen bleibt.

Am Ende des Videos teasert der Youtuber noch an, dass dies nur der Anfang sei. Der NEStroyer soll gegen seinen Erzrivalen, das Sega Master System, antreten. Wir sind gespannt, wann es so weit ist.

Das dümmste Gaming-Zubehör aller Zeiten:

