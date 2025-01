Nintendo Switch 2 angekündigt: Was wir jetzt zur neuen Konsole wissen

Die Spekulationen, dass Nintendo endlich die Katze aus dem Sack lässt, haben sich bewahrheitet. Wenn auch vielleicht nicht so, wie es sich die meisten Fans gewünscht hätten. Der Hersteller hat die Nintendo Switch 2 zwar in einem ersten Trailer angekündigt, bleibt uns aber weiterhin einige Details zur neuen Konsole schuldig.

So sieht die Nintendo Switch 2 aus

In einem Video mit dem Titel „Ein Update von Nintendo“ zeigt das Unternehmen die Switch 2 im Vergleich zum Vorgänger. Schnell wird ersichtlich, dass die komplette Konsole inklusive Controllern ein Stück wachsen wird. Ansonsten bleibt der Aufbau an der Konsole selbst recht ähnlich. An der Unterseite finden sich Lautsprecher und ein USB-C-Port zur Verbindung mit dem Dock oder zum Aufladen unterwegs.

Auf der Oberseite sitzen On-Button sowie die Lauter- und Leiserknöpfe für die Lautstärke. Neben dem Kopfhörereingang und dem Slot für Games findet sich ein weiterer USB-C-Anschluss. Welche Funktion dieser Anschluss erfüllt, verrät Nintendo allerdings noch nicht. Auf der Rückseite geht der Ständer der Nintendo Switch 2 über die gesamte Breite und lässt sich wohl auch deutlich flexibler einstellen als beim Vorgänger.

Die Joy-Con-Controller wachsen ebenfalls und bekommen neben einer deutlich dezenteren Farbe auch noch weitere Steuerungsmöglichkeiten. So finden sich an der Seite, die mit der Nintendo Switch 2 verbunden wird, neben den jetzt deutlich größeren SL- und SR- Tasten auch noch ein C-Knopf und ein Button ohne Beschriftung. Auch hier bleibt uns Nintendo noch eine Erklärung schuldig.

Die Controller werden mit einem neuen Anschluss an die Nintendo Switch 2 geheftet. Ob es sich dabei wirklich um die spekulierte, magnetische Verbindung handelt, bleibt noch abzuwarten. Im Trailer verrät Nintendo lediglich noch, dass die Konsole 2025 erscheinen soll. Zudem kann sie – wie schon in Leaks offenbart – auch Spiele der Vorgängerkonsole dank Abwärtskompatibilität abspielen. Im Rahmen einer Nintendo Direct will Nintendo am 2. April 2025 weitere Details zur Konsole verraten.

Die sogenannte „Nintendo Switch 2 Experience“ lässt ebenfalls darauf schließen, dass die Konsole erst in einigen Monaten erscheinen wird. Nintendo veranstaltet Anfang April in New York, Mitte April in Los Angeles und schließlich Ende April in Dallas Hands-on-Events mit der neuen Konsole. Gamer:innen können sich bis zum 26. Januar 2025 für das Event registrieren und so eine Chance auf ein Ticket bekommen.

Dieser Modder baut die besten Nintendo-Geräte

