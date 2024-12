Nintendo Switch 2: Wie ein Zubehörhersteller die Konsole beschreibt

Für zahlreiche Gamer:innen fühlt sich die Wartezeit auf die Nintendo Switch 2 schon wie eine Ewigkeit an. Das liegt hauptsächlich daran, dass Nintendo selbst nur wenige Infos zur nächsten Konsole verraten hat. Auch Insider:innen konnten bisher immer nur kleine Details zur Switch 2 preisgeben. Das ändert sich aber jetzt mit einem großen Leak des Case-Herstellers Dbrand.

Hat Dbrand die Nintendo Switch 2 geleakt

Im Shop des Herstellers findet sich ein Case für die kommende Nintendo Switch 2 mit dem Namen Killswitch. Über dem Produkt steht das Jahr 2025 in römischen Ziffern. Darunter gibt es ein Formular, um zum Release der Schutzhülle per Mail benachrichtigt zu werden. Das Besondere ist aber, dass in dem Case laut Dbrand-CEO Adam Ijaz eine realitätsnahe Nintendo Switch 2 zu sehen ist.

Gegenüber The Verge verriet er, dass das Unternehmen die echten Maße der neuen Nintendo-Konsole sowie einen 3D-Scan der Hardware vorliegen hat. Auf die Frage hin, wie das Unternehmen an die Daten gekommen ist, hielt er sich allerdings bedeckt. Anhand des 3D-Scans lässt sich schon sagen, dass die Nintendo Switch 2 offenbar größer als ihr Vorgänger ausfallen wird.

Zudem bestätigt Ijaz, dass die Controller der Nintendo Switch 2 magnetisch angebracht sind. Sie lassen sich über einen Knopf an der Rückseite abkoppeln. Besonders interessant ist, dass die Nintendo Switch 2 offenbar einen zusätzlichen Knopf hat. Unter dem rechten Joycon-Stick finden sich nämlich zwei Buttons. Hier gab es bei der ersten Switch lediglich den Home-Button.

Laut Ijaz trägt der Knopf den Buchstaben C. Wie The Verge betont, könnte das der Capture-Knopf sein, der sich bei der ersten Switch noch auf der linken Seite befand. Demnach könnte auch stattdessen der Button unter dem linken Joycon-Stick eine neue Funktion bekommen. Eine Information, die Ijaz nicht verraten kann, ist das Release-Datum der Nintendo Switch 2. Dbrand will das Case für die neue Konsole aber für einen möglichen Release bis Ende März oder Anfang April vorbereiten.

Kuriose Nintendo-Produkte, die es wirklich gibt

