Nokia-Hersteller will Barbie-Phone mit Retro-Charme auf den Markt bringen

Das 2016 gegründete finnische Unternehmen HMD Global entwickelt und vermarktet Smartphones und Feature-Phones der Marke Nokia. Im Rahmen des MWC hat HMD eine neue Multi-Brand-Strategie angekündigt.

Anzeige Anzeige

Multi-Brand: HMD verpasst sich neue Strategie

Die Strategie beinhaltet, dass HMD künftig neue Smartphones unter eigener Marke auf den Markt bringt, weiter Nokia-Handys verkauft und sich Partnerfirmen in Boot holt, um gemeinsam Geräte zu entwickeln.

Die erste Partnerschaft unter der neuen Strategie ist Mattel. Gemeinsam mit der Spielzeugfirma will HMD ein Barbie-Phone auf den Markt bringen. Mit Details dazu ist das Unternehmen auffällig zurückhaltend.

Anzeige Anzeige

Barbie-Phone: Flip-Phone ohne smarte Features

Klar ist bisher nur, dass es sich um ein Flip-Phone handeln soll. Bei dem Gerät soll es weniger um brandneue Features gehen. Vielmehr kündigt HMD an, mit dem Barbie-Phone für etwas „Ruhe inmitten des digitalen Lärms und der Unterbrechungen“ sorgen zu wollen.

Das „Retro-Feature-Phone“ verspricht laut HMD Stil, Nostalgie und eine „dringend benötigte digitale Entgiftung“ (Digital Detox). Heißt wohl: Man wird mit dem Barbie-Phone telefonieren und vielleicht texten können, ansonsten soll das Telefon aber vor allem schick sein.

Anzeige Anzeige

Barbie-Phone kommt im Sommer 2024

HMD selbst spricht von dem „heißesten Accessoire dieses Sommers“. Der Marktstart soll im Sommer 2024 erfolgen. Zum genauen Releasetermin ist derweil ebenso wenig bekannt wie zu den Verkaufspreisen.

Mattel soll nicht die einzige Partnerfirma sein, mit der HMD zusammen Smartphones oder Feature-Phones auf den Markt bringen will. Fans erwarte „eine herausragend Auswahl an aufregenden neuen Marken“, so HMD. Auch hier gibt es noch keine Information zu einzelnen Namen.

Anzeige Anzeige

HMD teasert Comeback für Kulthandy an

Neben dem Barbie-Phone und weiteren Markenkollaborationen soll es 2024 auch weitere Nokia-Handys geben. HMD teaserte zudem die Rückkehr eines Kulthandys an. Details dazu gab es aber noch nicht.

9 Bilder ansehen Gar nicht so schick: Die hässlichsten und skurrilsten Handys und Smartphones Quelle: Nokia

Ebenfalls vage blieb HMD bei einem weiteren Punkt: Das Unternehmen will künftig auch besser reparierbare Handys auf den Markt bringen. Ein Displaytausch könnte damit etwa einfach zu Hause durchgeführt werden.

Zudem stellt HMD Entwickler:innen ein Toolkit (HMD Fusion) zur Verfügung, über das sie Software für HMD-Geräte entwickeln und veröffentlichen können.

Mehr zu diesem Thema Nokia MWC