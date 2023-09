Macher der Nokia-Smartphones will eigene Marke etablieren

Nicht mehr nur „Home of Nokia Phones“: Das finnische Unternehmen HMD Global Oy. (Foto: T. Schneider/Shutterstock)

In einem Linkedin-Post hat HMD-Global-Oy-Gründer Jean-Francois Baril angekündigt, dass sein Unternehmen in Zukunft Smartphones unter eigenem Namen produzieren wolle. Die finnische Firma hat bislang Handys für die Marke Nokia entwickelt, deren Produkte künftig mit HMD-Smartphones koexistieren sollen.

Anzeige Anzeige

Nachhaltigkeit: HMD setzt eventuell weiter auf reparierbare Smartphones

Für die neue Produktlinie kündigt Baril an, mit „neuen aufregenden Partnern“ zusammenarbeiten zu wollen, die allerdings erst noch bekannt gegeben werden müssen. In seinem Post bezeichnet er die Funktion als „Heimat der Nokia-Telefone“ in den letzten sechs Jahren als „großartige Reise“. Nun sei man bereit für den nächsten Schritt: die Unabhängigkeit.

Das Ziel ist laut Baril, den Kund:innen „qualitativ hochwertige bezahlbare Mobilgeräte“ zur Verfügung zu stellen, dabei aber auch darauf zu achten, Elektroschrott zu vermeiden, und dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Handys länger behalten.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von LinkedIn, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von LinkedIn auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von LinkedIn, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nokia verfolgt diesen Ansatz momentan schon mit den Modellen G22 und G42 5G, die so gebaut sind, dass sie von Benutzer:innen selbst repariert werden können. Eventuell könnten HMD-Smartphones auch nach diesem Prinzip konstruiert werden.

HMD-Smartphones: Nokia und Microsoft indirekt wieder vereint

Wie The Verge berichtet, dürfte es bei den HMD-Smartphones zu einer erneuten Verbindung mit Microsoft kommen. Bis 2016 hatte der Techkonzern nämlich die Rechte am Markennamen Nokia, die dann an das neu gegründete HMD Global Oy fielen.

Anzeige Anzeige

Die Firma Foxconn übernahm anschließend Microsofts eigene Smartphone-Produktion. Gründer von Foxconn ist Terry Gou, der gleichzeitig derzeit Haupteigentümer von HMD ist. Die HMD-Smartphones dürften also vermutlich ebenfalls von dem taiwanischen Unternehmen gefertigt werden, das auch für Microsoft Handys baut.

Über weitere Details wie Produktinformationen oder ein Releasedatum der Smartphones wurden bislang keine Angaben gemacht. Vermutlich dürften sich die HMD-Produkte wie Nokia-Telefone im Low-Budget- bis Mittelklasse-Preissegment bewegen.

Mehr zu diesem Thema