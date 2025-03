Notizen auf GitHub verwalten: So funktioniert Nerdynotes

Ein Mangel an Notiz-Apps herrscht sicherlich nicht. Dass Entwickler Yousuf Khan mit Nerdynotes trotzdem noch eine gebaut hat, begründet er auf Product Hunt damit, dass er selbst nach einer App gesucht hat, die seine persönlichen Notizen in einem Github-Repository speichert und gleichzeitig die Verwaltung öffentlicher Notizen erlaubt. „Nichts revolutionäres“, gibt Khan zu. Aber eben etwas, das er selbst haben wollte.

Khan geht aber offensichtlich nicht davon aus, dass er der Einzige ist, der eine solche App gebrauchen kann. Denn er bietet Nerdynotes jetzt für iPhones, iPads und Android-Geräte an. In der Basisversion ist die App kostenlos, wer aber seine Notizen mit Github synchronisieren will, muss dafür bezahlen.

Nerdynotes im Überblick: Das kann die Notiz-App

Nerdynotes setzt zur einfachen Formatierung von Notizen auf Markdown-Auszeichnungen. Sinnigerweise kommt hier Githubs eigener Dialekt der Auszeichnungssprache zum Einsatz. Wer sich mit Markdown nicht so gut auskennt, der kann die wichtigsten Formatierungsmöglichkeiten auch aus einer Menüleiste auswählen.

Auch optisch macht die App ihrem Namen alle Ehre, denn das Interface orientiert sich am Look von Entwicklungsumgebungen. Zahlende Kund:innen können das Interface auch nach eigenen Vorlieben anpassen. Dafür ist allerdings ein monatliches Abonnement notwendig.

Das benötigt ihr auch, wenn ihr eure Notizen auf GitHhb ablegen wollt. Das kostet euch 3,99 US-Dollar monatlich. Für das Geld bekommt ihr dann auch Zugriff auf die Versionshistorie eurer Notizen und könnt in der App zusätzlich auch mathematische Gleichungen erstellen.

Nerdynotes-Macher plant Webvariante

Laut einem Beitrag auf Product Hunt arbeitet Khan derzeit auch an einer Webversion seiner Notiz-App. Das klingt in Anbetracht der Zielgruppe auch sinnvoll. Der Erste wäre er allerdings nicht, der eine webbasierte Notiz-App mit Github-Unterstützung vorstellt.

Unter dem Namen Takenote existiert beispielsweise schon seit einigen Jahren eine quelloffene Notiz-App, die auf Markdown setzt und bei der ihr eure Inhalte mit GitHub synchronisieren könnt. Eine schicke Mobile-App gibt es hier allerdings nicht.

