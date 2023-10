Fundstück Artikel merken

Tesla-Semi-Truck fährt über 1.700 Kilometer am Tag – weil er es kann

Pepsis Tesla-Semi-Truck hat in Tests knapp 1.700 Kilometer an einem Tag zurückgelegt. Obwohl die Elektrifizierung der Branche noch am Anfang steht, könnte sie eine rentable und nachhaltige Alternative darstellen.