Bing Chatbot bekommt mehr Persönlichkeit: Microsoft bietet Nutzern verschiedene Modi

Der Chatbot von Bing AI bekommt mehr Persönlichkeit von Microsoft spendiert. Nach einem Update können die Beta-Tester nun auswählen, wie sich die KI verhalten soll. Hier haben Chatter die Wahl zwischen einem der drei Modi: kreativ, ausgewogen oder präzise.

Im kreativen Modus antwortet Bing AI laut Microsoft originell und fantasievoll, während Bing sich im präzisen Modus auf Fakten konzentriert. Ist die Option „ausgewogen“ ausgewählt, sollte die KI eine Balance zwischen den beiden Optionen finden.

Welcher Modus ausgewählt werden sollte, hängt sicherlich auch davon ab, was der Nutzer gerade vom Chatbot möchte. Sind knallharte Fakten für eine Recherche gefragt, macht der präzise Modus mehr Sinn. Bei einem netten Plausch hingegen ist eine kreative KI wahrscheinlich ansprechender.

Bing AI wird zahmer

Mitte letzten Monats war Bing AI noch recht ungehalten und beleidigte einige Beta-Tester teils harsch. Die neuen Modi könnten helfen, dass der Chatbot weniger schnell verwirrt ist und mit wirren Phrasen um sich wirft.

Wie The Verge schreibt, hat Microsoft dem Bot nach den Ausfällen strenge Einschränkungen verpasst, die allerdings dafür gesorgt haben, dass Bing AI auch auf einige normale Fragen schlicht nicht antworten möchte.

Auch darum haben sich die Entwickler der KI in den letzten Tagen gekümmert. Der Chatbot sollte nun wieder auf die meisten Fragen antworten und nicht mehr ausfällig werden. Ob das allerdings so bleibt, ist schwer zu sagen. So eine KI scheint unberechenbar und es ist viel Feintuning nötig, um sie zu programmieren.

Windows-11-Nutzer bekommen Chatbot in die Taskleiste

Mit einem kürzlichen Windows-11-Update hat Microsoft die Bing AI außerdem in die Suchleiste direkt in das Betriebssystem integriert. Windows-11-Nutzer mit dem Update finden das Symbol für Bing nun in der Suchleiste des Startmenüs.

Bei einem Klick auf dieses werden sie direkt zum Chatbot weitergeleitet. Genutzt werden kann er aber weiterhin nur von Nutzern, die bereits als Beta-Tester freigegeben wurden. Alle anderen führt das Symbol zur Anmeldeseite für die Warteliste.