Windows 11: Microsoft packt Bing mit KI-Chatbot direkt in die Taskleiste

Windows 11 wartet mit der Chatbot-Funktion in der Bing-Suche auf. (Foto: Microsoft)

Microsoft will wieder bei den ganz Großen im Browsergeschäft mitmischen – und das könnte dem Unternehmen mit der Integration der KI-Chat-Funktion gelingen. Auch Google plant seinen Vorstoß in den Bereich der KI-unterstützten Suchmaschine, doch Microsoft ist dem Unternehmen nun überraschenderweise zuvorgekommen.

Windows 11 mit KI-gestützter Bing-Suche in der Taskleiste

Microsoft hat ein großes Update für Windows 11 veröffentlicht und dabei die neue KI-gestützte Bing-Suche direkt in die Taskleiste gepackt. Damit bietet das Update neben einer Reihe von neuen Features wie verbesserten Vollbild-Widgets, einer verbesserten Touch-Bedienung und einem schnelleren Zugriff auf die allgemein verfügbare Windows-365-App auch Zugriff auf die neue Bing-Chatbot-Funktion.

Laut Microsoft ist das Suchfeld mit über einer halben Milliarde Nutzer:innen pro Monat eine der meistgenutzten Funktionen von Windows. Das Ziel des KI-unterstützten Bing? Mit der neuen KI im Windows-Suchfeld können Nutzer:innen noch einfacher und schneller auf Informationen zugreifen. Windows-11-User:innen können die neue Chatbot-Funktion verwenden, um direkt in ihrer Windows-Taskleiste zu suchen, zu chatten, Antworten zu finden und Inhalte zu erstellen.

Auch in den Bing- und Edge-Apps für Android und iOS sowie in Skype wurde die neue Bing-Suche hinzugefügt.

Wo finden Nutzer:innen die Chatbot-Funktion?

Nutzer:innen, die bereits auf den Chatbot zugreifen können, finden die Funktion im Edge-Browser auf der Startseite. Um Zugriff auf das neue Suchfeld zu erhalten, müssen sie nur das Windows-Update installieren. In der Bing-App verbirgt sich die Funktion hinter dem Bing-Symbol.

Wer das Symbol antippt, kann die Chat-Sitzung starten und verschiedene Fragen eintippen oder über das Smartphone-Mikrofon einsprechen. Das Besondere: Bing zeigt die Suchergebnisse nicht nur als Text an, sondern kann sie auch vorlesen.

In der Skype-App können User:innen die KI zu einer Chat-Sitzung einladen. Unterstützt werden über 100 Sprachen.

Die Chatbot-Funktion gibt es nicht für alle

Die schlechte Nachricht: Die neue Chatbot-Funktion in der Bing-Suchmaschine ist leider nur für ausgewählte Nutzer:innen verfügbar. Wer sie testen will, muss sich in eine Warteliste eintragen. Die neuen User:innen für die KI-Chatbot-Funktion werden dann nach und nach freigeschaltet.

Bing holt auf und ist Chrome auf den Fersen

Microsoft bezeichnet das Chatbot-Feature als „nächsten großen Schritt nach vorn“ für Windows. Wie Justin Post, Analyst bei der Bank of America, laut dem Aktionär errechnet hat, wurde die Google-App noch Anfang Februar zwanzig Mal häufiger heruntergeladen als der Konkurrent Bing.

Das hat sich seit der Einführung der Chatbot-Funktion nun geändert. Wie aus Daten der Analyse-Website Sensortower hervorgeht, rangiert der Edge-Browser in der Kategorie „Dienstprogramme“ der US-App-Store-Charts aktuell auf Platz 4 und hat damit fast zu Chrome, das sich auf Platz 2 befindet, aufgeschlossen.

