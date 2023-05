Pixel Fold: Google enthüllt sein erstes Foldable

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Im Zuge der Google I/O 2023 am 10 Mai, wird Google sein erstes faltbares Smartphone vorstellen – das Pixel Fold. Schon vor dem eigentlichen Event bestätigt der Konzern die Existenz des Foldables.

Google Pixel Fold: „May the Fold be with you“

Mit dem Satz „May the Fold be with you“m der eindeutig mit dem 4. Mai, sprich dem Star Wars Tag, assoziiert werden soll, hat Google auf Twitter und YouTube sein erstes Foldable angekündigt.

Der Hersteller hat zwar noch keine technischen Daten für das Gerät verraten, ein kurzes Teaser-Video zeigt das Foldable aber in voller Pracht. Außen befindet sich ein vollwertiger Bildschirm und innen wie bei Samsungs Galaxy Z Fold 4 ein flexibler Screen.

Die rückseitige Kameraleiste ist ähnlich gestaltet wie beim Pixel 7 und 7 Pro, scheint aber nicht so prominent herauszuragen. Mit dem Clip bestätigen sich einige Leaks der letzten Tage.

Google Pixel Fold soll über 1.700 Dollar kosten

Im April berichtete unter anderem CNBC, dass das Foldable ein 5,8-Zoll-Außendisplay besitzt, das sich zu einem 7,6-Zoll-Tablet ausklappen lässt. Weiter sagen Berichte, dass es Googles Tensor-G2-Prozessor besitzt und um die 280 Gramm wiegen soll. Ferner soll es über „das haltbarste Scharnier bei einem faltbaren Gerät“ verfügen und zwischen 1.700 und 1.800 US-Dollar kosten.

Alle Details und der offizielle Preis des Pixel Fold werden am 10. Mai verraten. Bis dahin könnt ihr euch zum einen unsere Vorschau auf das Google-Event am nächsten Mittwoch zu Gemüte führen und euch bei Interesse auf Googles Produktseite des Fold registrieren, wenn ihr das Gerät womöglich kaufen wollt.

