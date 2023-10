Pixel Watch 2: Wie Google mit neuen Sensoren und starkem Akku aufholen will

Nach dem Debüt der ersten eigenen Smartwatch aus dem Hause Google im Oktober 2022, die für einen Erstling gar nicht so schlecht war, kommt nun der Nachfolger. Die Pixel Watch 2 sieht optisch zwar genauso aus wie die erste Version, innen ist laut Hersteller aber kaum etwas von der ersten Uhr übrig geblieben.

Anzeige Anzeige

Pixel Watch 2: Gleiches Design, aber leichter und mit mehr „Puste“

Bei der neuen Smartwatch hat sich in Sachen Design nicht viel – oder besser: gar nichts – getan. Warum auch, schließlich hat Google durchaus gute Arbeit geleistet. Eine zweite Größe gibt es trotz der Wünsche einiger nicht. Es bleibt in diesem Jahr bei einem 41 Millimeter große Gehäuse, das bei kräftigen Armen eher zierlich anmutet.

Identisch ist auch das 1,4-Zoll-AMOLED-Display, das bis zu 1.000 Nits hell werden kann. Es wird durch ein spezielles 3D Corning Glass 5 geschützt, das leicht nach außen gewölbt ist. Der Bildschirm besitzt eine Pixeldichte von 320 ppi und stellt dem Unternehmen zufolge Farben im DCI-P3-Farbraum dar.

Anzeige Anzeige

Neu ist derweil das Gehäusematerial: Durch den Wechsel von Edelstahl zu recyceltem Aluminium konnte Google das Gewicht der Uhr um fünf Gramm von 36 auf 31 Gramm reduziert werden.

Damit die Pixel Watch 2 „wirklich“ einen ganzen Tag durchhalten kann, ohne das Always-on-Display deaktivieren zu müssen, setzt Google auf einen zeitgemäßen Chip von Qualcomm: Der Snapdragon Wear 5100 stammt von 2022 und ist im energieeffizienten Vier-Nanometer-Verfahren gefertigt worden. Begleitet wird er von einem Cortex-M33-Coprozessor, der für die vielen, weniger rechenintensiven Prozesse, wie die Verwaltung der Gesundheits-Sensoren, etwa die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz, verantwortlich ist.

Anzeige Anzeige

Dank des neuen Chips soll die neue Smartwatch 24 Stunden auch mit aktiviertem Always-on-Display durchhalten. Das war mit dem über vier Jahren alten Exynos-9110-Chip von Samsung mit seinen zwei Kernen in der ersten Pixel Watch nicht leistbar. Überdies ist der Akku minimal von 294 Milliamperestunden auf 306 Milliamperestunden gewachsen. Einen positiven Einfluss auf die Laufzeit soll ferner die neue Wear-OS-Version 4 haben, die auf der Watch 2 vorinstalliert ist, aber auch auf die erste Generation und weitere Watch-Modelle verschiedener Hersteller kommen soll.

An Speicher sind wie bei der ersten Generation 2 Gigabyte RAM und 32 Gigabyte Flashspeicher an Bord. Zudem ist die Rückseite neu gestaltet worden, um mehr Raum für weitere und aktualisierte Sensoren zu liefern.

Anzeige Anzeige

Pixel Watch 2 Pixel Watch 1 Display 1,2", OLED, bis 1.000 Nits, 3D Corning Gorilla Glass 5,Always-On-Display 1,2", OLED, bis 1.000 Nits, 3D Corning Gorilla Glass 5,Always-On-Display Auflösung 384 × 384, 320 ppi 384 × 384, 320 ppi Betriebssystem Wear OS 4 Wear OS 3.5 (Update auf Wear OS 4 kommt) Prozessor Qualcomm 5100, Cortex M33-Coprozessor Samsung Exynos W9110, Cortex M33-Coprozessor Arbeitsspeicher 2 GB SDRAM 2 GB SDRAM Schutzklasse IP68, 5 ATM 5 ATM Speicher 32 GB EMMC 32 GB EMMC Sensoren, Sonstiges Sauerstoffsättigungsmesser (SpO2), mit EKG-App kompatible elektrische Mehrzwecksensoren, optischer Mehrwege-Herzfrequenzsensor, Elektrischer Sensor zur Messung der Hautleitfähigkeit (cEDA), Hauttemperatursensor

optische Herzfrequenz, elektrischer Mehrzwecksensor, Sauerstoffsättigungsmesser (SpO2), Höhenmesser, mit EKG-App kompatible elektrische Mehrzwecksensoren Akku 306 mAh 295 mAh Konnektivität 4G/LTE und UMTS,

Bluetooth 5.0, WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz, NFC 4G/LTE und UMTS,

Bluetooth 5.0, WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz, NFC Durchmesser 41 mm 41 mm Abmessungen 41 x 41 × 12,3 mm 41 x 41 × 12,3 mm Gewicht 31 g (ohne Armband) 36 g (ohne Armband) Farben Matte Black/ Obsidian;

Polished Silver/Bay;

Polished Silver / Porcelain; Champagne Gold / Hazel Matte Black/Obsidian, Polished Silver/Charcoal, Polished Silver/Chalk, Champagne Gold/Hazel Preis 399 Euro (GPS/WLAN),

449 Euro (GPS/WLAN/LTE) 379 Euro (GPS/WLAN),

429 Euro (GPS/WLAN/LTE)

Pixel Watch 2: Die Sensoren und Fitnessfunktionen

Laut Google hat die Pixel Watch 2 einen neuen Mehrwege-Herzfrequenzsensor an Bord, der eine verbesserte Signalqualität liefern soll. Er schaltet automatisch zwischen Einzel- und Mehrwegmodus um, je nachdem, wie intensiv trainiert wird.

Das bedeutet dem Hersteller zufolge, dass beim Training mehrere LEDs und Fotodioden verwendet werden, um das Pulssignal aus verschiedenen Winkeln und Positionen zu messen, um mehrere unabhängige Schätzungen des Pulses zu erhalten, so Google. Ferner hat Google den KI-Herzfrequenz-Algorithmus, der mit der ersten Pixel-Watch-Generation eingeführt wurde, weiterentwickelt. Er soll nun „eine genauere und robuste Herzfrequenzmessung“ bieten.

Mithilfe der genaueren Herzfrequenzmessung liefert die Watch 2 tiefere Einblicke „in die grundlegenden Gesundheitsmetriken“, wie die Aktive-Zonen-Minuten bis hin zur Verfolgung der Körperreaktion und der Herzgesundheit, so Google.

Anzeige Anzeige

Neben SpO2-Sensoren für die Blutsauerstoffmessung besitzt die Watch 2 auch einen cEDA-Sensor (kontinuierliche elektrodermale Aktivität), der den Körper auf potenziellen Stress oder Aufregung hin analysiert.

Wie beim Vorgänger lassen sich mit der Watch diverse Aktivitäten tracken. Die Watch 2 bietet nun aber auch automatische Erinnerungen zum Starten und Stoppen des Trainings von gängigen Trainingsarten wie Laufen, Radfahren im Freien und mehr.

Neue Sicherheitsfunktionen für die Pixel Watch 2

Ähnlich wie bei der Apple Watch führt Google für die Pixel Watch 2 neue Sixherheitsfunktionen ein, die die vorhandenen Funktionen wie Sturzerkennung und Notfall-SOS ergänzen sollen.

Anzeige Anzeige

Mit Safety-Check können Nutzer:innen einen Timer für bestimmte Situationen festlegen, in denen Freunde oder Familie wissen lassen können, wo sie sich aufhalten. Nach Ablauf des Timers werden Träger:innen vom Feature aufgefordert, zu bestätigen, dass es ihnen gut geht, ob der eigene Standort weitergeben oder Notruf kontaktiert werden soll. Sofern der Aufforderung nicht Folge geleistet wird, löst Safety Check die Notfallfreigabe aus, die sowohl Standort als auch die Position in Echtzeit mit ausgewählten Notfallkontakte teilt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie teuer ist die Pixel Watch 2?

Die Google Pixel Watch 2 kostet mit Bluetooth und WLAN 399 Euro. Die Variante mit zusätzlichem LTE-Modul schlägt mit 449 Euro zu Buche.

Die neue Pixel Watch 2 wird in drei Farben angeboten: in Mattschwarz Black, poliertem Silber und in „Champagner-Gold“. Ergänzend bietet Google eine Vielzahl an Armbändern an.

Mehr zu diesem Thema Google Google Pixel Smartwatch